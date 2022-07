Nerdete om norsk forskarhelt

Vidar Enebakk skriv godt og grundig om vitskapspioneren Christopher Hansteen. Men magnetisme er ingen lesarmagnet.

Vidar Enebakk forsøker å løfta fram astronom og geofysikar Christopher Hansteen i lyset igjen.

Astronomen og geofysikaren Christopher Hansteen (1784–1873) er eit ukjent namn for dei fleste i dag, men han var ved sida av matematikaren Niels Henrik Abel den fremste naturvitskapsmannen i Norge i første del av 1800-talet. I ein periode var han ein verdsleiande autoritet innan studiet av jordmagnetisme, og både i Europa og USA såg forskarar til Hansteen og observatoriet hans i Christiania. I ein ny biografi av Vidar Enebakk blir Hansteen forsøkt løfta fram i lyset igjen.

For den unge og fattige nasjonen Norge, som fekk sitt eige universitet så seint som i 1811, var det viktig å visa at «også vi søker stjernene», at ambisjonane om å skapa ein vitskapskultur var høge også her nord. Vitskapen var den gong som nå grunnleggjande internasjonal, men samstundes prega av konkurranse både mellom enkeltpersonar og nasjonar. Her var mykje prestisje inne i bildet, som Enebakk tydeleg viser. Kampen mellom Hansteen og hans engelske rival Edward Sabine om dei beste magnetiske målingane kan gi assosiasjonar til kappløpet mot Sørpolen mellom Amundsen og Scott eit knapt hundreår seinare. Hansteen brukte også omsynet til nasjonens ære som brekkstong for å få løyvingar frå eit elles ganske gjerrig Storting.

Samstundes var naturforskarane viktige for å forma den norske identiteten. Ikkje minst oppdaginga og oppmålinga av den norske fjellheimen medverka til det. Her var Christopher Hansteen ein sentral bidragsytar, blant anna som direktør for Norges geografiske oppmåling (seinare Kartverket) gjennom over eit halvt hundreår.

Jakta på polane

I det på mange måtar imponerande arbeidet til Enebakk er det likevel arbeidet med jordmagnetismen som står fram som den heilt dominerande delen av Hansteens livsverk. Hansteens teori var at det finst fire magnetiske polar, medan det i dag er vanleg å rekna med to. Biografen går så grundig inn på arbeidet og stridane rundt desse teoriane at ein må vera noko av ein geofysikar-nerd for å henga med. Eg har respekt for at ein biografi om ein vitskapsmann må gå i djupna og vera presis, men det kan bli i meste laget med måleresultat og formlar etter kvart. Litt meir «for dummies» hadde gjort boka godt.

Dermed kjem også andre sider av Hansteens samfunnsinnsats og personlegdom i skuggen. Rett nok får me vita at han, som mange menn i hans stilling på den tida, var ein familieskulkar. Kona Johanne hadde det ikkje lett med ansvaret for seks barn under dei mange og lange reisene hans. Og sjølv under ein juleferie i Danmark var han på plass ved instrumenta klokka halv ni om morgonen første juledag for å ta målingar. Vitskapen framfor alt!

Kvar er mennesket?

Men Hansteen hadde utan tvil blikk for andre ting enn magnetiske polar. Etter ei lengre reise i Sibir (1828–1830) skreiv han for eksempel ei svært lesverdig bok om sine inntrykk frå det store riket i aust. Skildringane av russisk samfunnsliv er observante og velskrivne, og faktisk ikkje heilt irrelevante for den som vil forstå dagens Russland heller. Dette går forfattaren fort forbi. Det er synd at Enebakk ikkje viser oss meir av heile mennesket Christopher Hansteen, for forfattaren har tidvis ansatsar som viser at han har skarpt syn for det breiare samspelet mellom mannen og hans samtid. Dei burde ha vore utvikla meir, og eg trur Enebakk her kan ha gått glipp av fleire gode poeng.

Vidar Enebakk skriv likevel godt, når han ikkje grev seg for djupt ned i teknikalitetane. Som lekmann kan eg vanskeleg vurdera framstillinga av geofysikken etter forteneste, men som historikar og filolog må eg få påpeika at det ikkje var Ludvig 14., men Ludvig 16. som enda i giljotinen under den franske revolusjonen, og at diktaren frå Telemark heitte Aasmund Olavsson Vinje og ikkje Olav Aasmundson. Dessutan er det litt for mange skrivefeil. Men det må også forlaget ta sin del av ansvaret for.