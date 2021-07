Sjølopptatt kvinne foran et speil

BOK: Klisjefylt kvinneportrett i spenn mellom det snusfornuftige og høystemte.

Manuel Pouts kvinnelige kriserapporten bygd rundt «en tåpelig drøm om evig ungdom» holder ikke kunstnerisk mål, mener vår anmelder

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Manuel Pout: Faustine. 154 sider. Solum.

Den sjuende romanen til chilensk-norske Manuel Pout (f. 1964, debut 2000) formidler i «du»-form danningshistorien til Faustine, en rundt 40 år gammel yrkeskvinne som har vært gift med advokaten Juan i sytten år, som har tre barn, og som kastes ut i en livskrise etter at hun kjøper et antikt speil med prangende ramme. Brått blir hun sykelig avhengig av å kunne stille seg naken foran speilet, for å lete etter synlige tegn på sykdom og aldring.

For å gjøre en temmelig klisjefylt fortelling om kvinnelig forfengelighet kort: Faustine konstaterer at kroppen forfaller, hun frykter å bli rammet av kreft, tyr til mammografi, kjøper svindyre kremer for å motvirke tørr hud og rynker, blir av de sladderaktige venninnene beskyldt for å motvirke aldringsprosessen gjennom Butox eller plastisk kirurgi, føler stadig sterkere motvilje mot sin gryntende «gris» av en ektemann, forelsker seg i en yngre kollega på jobben, bryter ut av ekteskapet og skaffer seg – surprise, surprise - som lykkelig skilt, sprengkåt kvinne en Akk! så viril elsker, som så straks viser seg å være en AKK!!! så brutal, troløs sjarmør av en klassisk mannssjåvinist.

Men soga slutter ikke der. Faustine synker ned i dyp depresjon, klamrer seg livredd til en kjøkkenkniv, søker å isolere seg i den nye leiligheten sin og havner på psykiatrisk klinikk. Der lærer hun at den narsisistiske dragningen mot en ny «look» er skadelig, at speilet hennes er «besatt av djevelen», at noen «grå hår» ikke er farlig. Dermed kan hun lykkelig og klok flytte tilbake til mann og barn.

Men ikke bare rommer handlingen en stri strøm av slike standardforviklinger. Språket er så fylt av dvaske, ofte belærende eller høystemte utsagn at det tidvis står til stryk: «Du vet at hver kvinne har sin sjarm og sine hemmeligheter, og at hun ikke må glemme det», «Barndommen er uten tvil den fineste perioden i et menneskes liv», «en kaskade av sitrende følelser» kom «veltende over deg som fra hele verdensaltet», vi hører om «en pakt med stjernene», en «magnetisk tiltrekning» og «ditt glødende nye selv» - og får for sikkerhets skyld også vite at «det gode og det onde er uløselig knyttet til mennesket».

Nei, denne kvinnelige kriserapporten bygd rundt «en tåpelig drøm om evig ungdom» holder ikke kunstnerisk mål.