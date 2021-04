Kjærlighetens kjøtere

ROMAN: Klokt og velskrevet om gammel kjærlighet som ikke funker, men nekter å ruste.

Domenico Starnone har skrevet en praktfull fortelling, mener vår anmelder.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Domenico Starnone: Hemmeligheter. Oversatt av Lisbet Resløkken. 190 sider. Cappelen Damm.

Man glemmer aldri sin første kjærlighet, sies det, men sjelden plages man vel av den til langt inn i alderdommen heller, slik hovedpersonen Pietro Vella gjør det i Domenico Starnones (f. 1943) gode og konsentrerte roman. Der bytter de på å føre ordet, gymnaslæreren Pietro, hans datter Emma, «som har jaget to ektemenn på flukt og sørget for et kokende hat fra sine døtre», og Pietros kjæreste Teresa, som forførte sin lærer året etter at hun hadde tatt artium.

Kjærligheten er en lava som svir av alt edelt liv, fastslår en tilårskommen Pietro tilbakeskuende alt på første side, men legger til: «Hva var jeg uten henne? En klokke som har stoppet på hjørnet av en trafikert gate». Et heftig elsk-og-hat-forhold fylt med krangel, sjalusi og ydmykelser blir til et livslangt bånd ved at de forteller hverandre deres verste hemmeligheter.

Så tar det altså likevel slutt. Teresa blir en anerkjent forsker og bosetter seg i New York, Pietro stifter familie med den mer alminnelige Nadia og har suksess med sine bøker om den italienske skolen.

Hun bygger et hjem, han lengter etter ungkarslivet, og hele tiden ligger denne skyggen over ham, redselen for at Teresa skal avsløre den hemmeligheten som han en gang betrodde henne.

Noen udelt kjærlighetens lovsang er dette altså ikke, men vi fatter stor omsorg for disse usikre og ufullkomne personene som forfatteren så presist og innsiktsfullt skildrer i et enkelt, men ladet språk, uten den sedvanlige blomstrende og parfymerte middelhavspatos. Det er intet prangende eller jålende ved denne romanen, verken i format eller temperatur. Starnone nærmer seg sitt emne og sine personer med mild forståelse.

Mot slutten arbeider Emma for at faren skal få en utmerkelse for sitt arbeid for den italienske skolen. Det har da gått førti, femti år siden forholdet til Teresa, som har sagt hun kommer til prisutdelingen, og oppmerksomheten dreies mer i retning av forfallet, alderdommen og døden.

Vi forventer oss forsoning, at tiden har mildnet motsetningene, men det er ikke nødvendigvis sånn at kjærligheten alltid utholder og tilgir alt. «Hemmeligheter» er en praktfull liten fortelling, enkel og livsklok. Og moralen er vel at noen hemmeligheter bør man ha for seg selv.