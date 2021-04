To skuespillere i ventekarantene – må utsette enda en gang

Iduns Julekomedie ble først utsatt fra januar til 15. april. Nå må de utsette igjen som følge av mulig koronasmitte blant skuespillerne.

Maria Holmefjord (17) og Maria Jørgensen Erdal (18) spiller mot hverandre i «Syk Ungdom». Foto: Anders Minge

Sonja Loraine Mborja Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Beatrice Pura (16) som er teatersjef for Iduns Julekomedie, sier at de ikke har bestemt en ny dato for «Syk ungdom» enda.

– Vi fikk beskjed om at vi må utsette i går, tirsdag. Vi skulle egentlig ha premiere torsdag, sier hun.

«Syk ungdom» ble utsolgt til premieren. Skuespillerne opplyser om at de har gledet seg lenge til å fremføre stykket.

– Det er dumt at vi må utsette, men det går fint. For oss er det positivt at vi kan ha teater i det hele tatt, sier Pura.

Iduns Julekomedie er et av landets eldste amatørteatre. Stykket de skal fremføre heter «Syk Ungdom». Den er basert på «Krankheit der Jugend», originalt skrevet på 1920-tallet av tysk-østerrikske Ferdinand Bruckner. Elevene ved Stavanger katedralskole har gjort det om til moderne tid, og handlingen foregår på en folkehøyskole med teater.

Forestillingen varer i underkant av to timer. Det er planlagt 15 forestillinger. Iduns Julekomedie kommer med ny dato for premieren så snart det lar seg gjøre.

Beatrice Pura (16) er teatersjef og sier at de brukt mye tid på stykket. Foto: Anders Minge

Vanskelig å planlegge frem i tid

Pura sier at de fikk vite om den første utsettelsen i august.

– Vi pleier å ha premiere i januar. Det er jo en julekomedie. Det var vanskelig å forholde oss til utsettelsen. Vanligvis har vi en tidsramme som vi må tenke på. Det har vi ikke hatt, så det har vært vanskelig å planlegge frem i tid, sier Pura.

Teatersjefen opplyser at de begynte med planleggingen i desember.

– Iduns Julekomedie har tidligere hatt cirka 700–1500 tilskuere hvert år. I år har det vært utfordrende på grunn av koronarestriksjonene. Nå kan vi ikke ha mer enn 20 stykker i publikum. Da blir det cirka 300 totalt. Antallet avhenger av om vi kommer til å ha ekstra forestillinger, sier hun.

Fryktet avlysning

– Det var en periode med hjemmeskole. Da var vi redde for at Iduns Julekomedie skulle bli avlyst. Det har vært mye usikkerhet rundt det, men vi er glade for at vi har kommet så langt, sier hun.

Tomas Alf Larsen er regissør også i år, og sier at han tror at det blir en bra forestilling, til tross for vansker underveis.

– Det har skjedd flere ganger at en skuespiller har havnet i karantene og at vi har måttet vente i fire– fem dager før vi kan komme i gang igjen. Vi har hele tiden vært nervøse for å ikke få dette ferdig. Ellers har det vært de samme kule ungdommene, selv om det er korona. Jeg tror at dette for mange er en positiv ting å ha, sier Larsen.

Pura sier at det i år har vært en større utfordring å få sponsorer for teateret.

– Vi prøver å gjøre så godt vi kan. De som tidligere har vært fast med, blir ikke med i år. Men vi fikser det til slutt, sier Pura.

Larsen er enig.

– Det er klart at begrensningene som vi har i år påvirker budsjettet. Men Idun er drevet på en slik måte at året før skal ha et lite «buffer» som kan bli gitt videre til året etter. Vi satser på at det kommer til å gå, sier han.

Maria Erdal Jørgensen(t.v). spiller Maria som får nok av å være englebarn, og Alice Løge Norberg som spiller Charlotte. Foto: Anders Minge

Psykisk helse i sentrum

Stykkevalget blir bestemt av regissøren sammen med teatersjefene.

– Jeg kommer med forslag til forskjellige stykker som vi har lest gjennom og sett. De har valgt det som de føler treffer dem, sier Larsen.

Han håper at handlingen vil treffe publikum.

– Enkelte av disse karakterene er satt på spissen. Jeg tror ikke alle ungdommer kan kjenne seg igjen i tematikk, men det er nok noen, sier han.

– Dette er et stykke som handler om mental helse og press. Jeg tenker at det er ekstra aktuelt for oss i år og nå. Vi har jobbet hardt med dette stykket. Jeg gleder meg til å se resultatene på scenen. Jeg håper at folk vil nyte stykket, sier Pura.

Handling

«Syk Ungdom» skildrer syv ungdommer, som i denne versjonen er på en folkehøyskole. I originalversjonen er de på en internatskole for medisinstudenter. Stykket handler om ungdommer som har store ambisjoner og drømmer for fremtiden, hvor knivingen mellom dem etter hvert blir destruktiv. Miljøet som oppstår, blir giftig for dem uten at de selv oppdager det. Tematikken i stykket er mental helse og press om å nå målene sine.