Lettglemt førjulseventyr

«Dragevokterens jul» er en velmenende film om problemstillinger vi tydeligvis aldri blir lei av å servere til barna.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En liten drage blir kjent med to hyggelige barn i «Dragevokterens jul».

Kine Hult Journalist

Dragevokterens jul

Skuespillere: Anders Baasmo, Kyrre Haugen Sydness, Solveig Kloppen, Iver Aunbu Sandemose, Isha Zainab Khan. Sjanger: Familiefilm. Regi: Katarina Launing. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: 6 år

11 år gamle Mortimer drømmer om å bli Youtube-stjerne, men jakten på likes går heller dårlig, og han er antakelig skolens minst populære gutt. I nabolaget hvor Mortimer bor sammen med sine koselige foreldre, sniker den jevnaldrende Sara seg rundt. Hun er en asylsøker på flukt fra politiet, som vil sende henne ut av landet. Derfor gjemmer hun seg i hus hvor eierne er bortreist (ingen har visst boligalarm i denne fiktive småbyen). Komplikasjonene oppstår når en søt, liten drage krasjlander gjennom kjellervinduet på hennes nyeste tilfluktssted. Der dukker også Mortimer opp, fordi han mater den bortreiste familiens gullfisk. Dragen er heldigvis forbløffende lett å temme, men også noe uregjerlig. Snart er både barn og drage på flukt gjennom byen, og det hele kulminerer i en konfrontasjon mellom smarte barn og usedvanlig dumme og ubrukelige voksne.

I bunn ligger det en velmenende moral om at jakten på likes er meningsløs og potensielt skadelig, og at ekte vennskap i den virkelige verden er det som betyr noe. Det formidles med så store bokstaver at til og med kronisk distraherte instagram-foreldre kommer til å ta poenget.

Man kan kanskje ikke holde det imot en film at den er urealistisk når den tross alt har en drage som en sentral karakter, men her har man dessverre benyttet seg av i overkant mange lettvinte løsninger for å komme i mål på rett under halvannen time. Det introduseres stadig nye forviklinger, krydret med rause mengder mer eller mindre elegant humor. Dermed får vi dårlig tid til å bli kjent med de sympatiske barna det handler om, to outsidere som finner hverandre i en nærmest parodisk verden befolket av ufyselige mobbere og ignorante voksne. Og julekosen i bakgrunnen framstår mest av alt som staffasje som bare er der for å kunne markedsføre filmen som julefilm. Den er sikkert spennende nok for de minste, men julestemningen må du se etter andre steder.