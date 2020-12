Stortinget heier på nytt teater og museum i Stavanger

Fredag ettermiddag var de viktigste aktørene i Akropolis-visjonen samlet for å diskutere veien videre. Foran: Rådgiver Marita Aksnes som ledet møtet. Bak står Glenn André Kaada (teatersjef), Britta Goldberg (Stavanger kommune/Must), Rune Thele (fylkeskultursjef), Ole Madsen (direktør Arkeologisk museum), Thomas Bendiksen (prosjektleder Rogaland Teater), Ole Martin Lund (Stavanger kommune), Ellen Math Henrichsen (teaterdirektør), Siri Aavitsland (direktør Museum Stavanger) og Kate Irene Jellestad Syvertsen (Rogaland fylkeskommune). Foto: Kjell Arne Knutsen

Et stort flertall på Stortinget slår fast at det er prekært behov for nye bygg til Rogaland Teater og Museum Stavanger, og ber om at planleggingsarbeidet fortsetter.

