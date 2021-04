Krautrock for massene

Dyrene får utfolde seg fritt på Drongos imponerende debut.

Drongo er Auver Gaaren, Eirik Ask, Øystein Heide Aadland, Tov Espelid, Nicolai Gill Johannesen, Håkon Sakseide, Kristoffer Tokle og Hans Uhre. Foto: Alvilde Naterstad

Stella Marie Brevik Journalist

Drongo: «1» (Drongo)

Drongos debutalbum nytes nok best i en tettpakket kjeller med volumet skrudd til 11.

Bandet, som teller åtte medlemmer, ble til under en improvisert jamsession i Kristiansand. Samme lekenhet har fulgt bandet siden.

Sjangermessig er vi inne i krautrockens svært omfavnende univers. Tenk Neu! på mer LSD enn vanlig, eller Tangerine Dream som støyrock-band, og legg på en dash ørkenfunk. Hva er ørkenfunk, spør du? Sjekk ut Imarhan.

Uredd eksperimentering er et stikkord. Drongo lar lytteren forsvinne inn i en transe, aktivert av repetitive rytmer, som alltid blir tilført nye elementer rett før sekvensene blir for monotone. Ingen låter er under fem minutt, den lengste går til 13.19, men Drongo lar aldri lytteren kjede seg, og man vet aldri hva som kommer.

Partiene eskaleres sakte før det ender i en støyende forløsning. Her snakker vi om et instrumentalt band, med unntak av én gjentagende linje i låten «Slange»:

Slange med hatt, det ser ut som han er blid, men han er dødelig.

Beste spor: «Hester», «Slangen», «Drongo».