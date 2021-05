Livsfrisk retro

Etter en platepause på sju år går han tilbake til start.

Pandemien førte til en gjenforening av det opprinnelige Reigning Sound. Bandleder Greg Cartwright er nummer to fra venstre. Foto: Merge

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Reigning Sound: «A little more time with Reigning Sound» (Merge/Playground)

Greg Cartwright går rett på sak. Åpningen «Let’s do it again» på hans sjuende plate som Reigning Sound er herlig årgangspop vitalisert av den tidligere garasjepønkeren.

Cartwright startet bandet i Memphis i 2001, før han begynte på nytt i Asheville i North Carolina. I fjor dro han hjem for å turnere med originalmedlemmene i forbindelse med gjenutgivelsen av «Home for orphans» (2005), samtidig som han skrev nye sanger. Pandemien kom og låste dagens medlemmer i New York, og dermed ble det en Memphis-plate med gamlegutta.

Lite har endret seg, og det røffe lånet av Adam Faiths «I don’t need that kind of lovin’» (1965) glir rett inn blant Cartwrights egne sanger.

Rocken balanseres med fine ballader og med «Oh Christine», som for 60 år siden ville vært en hit. Det er det mye her som kunne vært, og Coco Hames er et naturlig valg som partner i flotte «Just say when».

Beste spor: «Let’s do it again», «A little more time», «I’ll be your man», «Just say when», «You ain’t me».