Ganske god dansk dusinvare

Tobias Santelmann dreper seg gjennom Fyn med seriemorderekspert i hælene, og det er ganske god underholdning.

Peter (Tobias Santelmann) dreper unge menn på Fyn, noe familien hans ikke aner noe om i Viaplays påskekrim «Den som dreper – Mørket».

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

«Den som dreper – Mørket», sesong 2, dansk krim med Tobias Santelmann, Natalie Madueño, Helle Fagralid, Solbjerg Højfeldt, Josephine Park, alle 8 episodene slippes på Viaplay 28. mars.



Nordiske krimserier har begynt å gå i en slags loop. Stadig nye seriemordere begår bestialske torturdrap i mørket, stadig nye eksperter på seriemorder (i Norden har vi sykt mange av dem) må ut i skogen, se bekymret ut og si «vi leter etter en mann, 39 år, lektor med opprykk, som bor i en blindvei, men som ingen mistenker».

Det er noe generisk med sjangeren, men vi har blitt ganske gode til å lage mer enn brukbar dusinvare av dette konseptet. Sesong 2 av «Den som dreper» er akkurat sånn. Nesten oppsiktsvekkende uoriginal, men god laget med bra folk i de bærende rollene.

For fem år siden ble Alices eneste sønn drept av en seriemorder. Alice, som nå har fått uhelbredelig kreft, ber Louise Bergstein (Natalie Madueño), tidligere profilerer og ekspert på seriemordere, om hjelp. Dermed blir det en ny runde rundt i et jordfarget, kaldt Danmark for Natalie Madueño. Denne gangen jakter hun på Peter (Tobias Santelmann). Det røpes umiddelbart, for her er det ikke mysteriet som skal engasjere, vi vet hvem som gjorde det, men jakten og psykologien på begge sider.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Vi forstår utmerket godt hvordan det skal ende, og hvis du har sett eller lest noen av disse nordiske krimfortellingene, kan du nesten si på forhånd hva som vil skje i neste episode. Grunnleggende uoriginalt, og likevel ganske kjekt å se, og spennende på sitt vis.

Louise Bergstein (Natalie Madueño) er profiler, ekspert på seriemordere, og jakter en drapsmann på Fyn. Foto: Per Arnesen

Natalie Madueño går rundt og ser konstant bekymra og vonbroten ut. Rollen hennes har litt lite luft i dekkene og blir litt flat og uengasjerende. Seriens beste og verste side er det Tobias Santelmanns Dr. Jekyll and Mr. Hyde-rollefigur som står for. Han er både iskald psykopat og hjertevarm familiefar. Motivet for den varme siden hans kommer godt fram. Motivet for all drepingen er syltynt beskrevet. Hvorfor dreper han? Mnja, det kommer bare sånn halvgodt fram. Rundt dem spinner et par forglemmelige «god idé, sjef, jeg tar det med en gang»-politifolk, et par familiemedlemmer og andre som fyller fint inn uten å sette dype spor. Ett unntak her: Peters sønn er en sjeldent god barnerolle.

Forutsigbart, men spennende

Nettet rundt den seriedrepende nordmannen i Danmark snøres sakte igjen. Før politi og rører krysser spor er det imidlertid mye hjemmedrama som skal spilles ut, også dette med vekslede hell. Louises gjøren og laden utenom jakten er uengasjerende veldig lenge. Peters indre konflikt, galning og snill mann, gir lang bedre dynamikk og tiltrengt spenning, og manuset er slettes ikke verst, tross et par teite tilfeldigheter.

Man kan gå litt lei av å velte seg i disse torturdrapene, som har blitt en slags nordisk spesialitet. I denne serien er de delvis nært beskrevet, men ikke så makabert som i enkelte andre produksjoner. Ellers er de fleste av de kjente markørene med: Den nesten smarte nok drapsmannen, 39 år, bor i blindvei. Den akkurat smarte nok seriemordereksperten med en hinsides god intuisjon. Sadismen, familien som ikke aner noe, dronebildene av biler om natten, løping i skogen og den personlige finalen. Som sagt, dette har vi sett mange ganger nå, og likevel fungerer «Den som dreper» ganske så godt som 8x45 minutters sofaspenning.