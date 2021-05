EBU: Italiensk band brukte ikke narkotika under Eurovision-finalen

Vokalisten i det italienske bandet Måneskin har avlagt en negativ narkotest, og EBU konkluderer med at bandet ikke brukte narkotika under Eurovision-finalen.

Måneskin gikk til topps i Eurovision-finalen lørdag. Medlemmene er Thomas Raggi, Damiano David, Victoria De Angelis og Ethan Torchio. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Det kommer fram i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunionen mandag.

– Det ble ikke brukt narkotika i «greenroom», og vi anser saken som avsluttet, melder EBU.

TV-bildene viser at vokalist Damiano David bøyer seg ned mot bordet. Dermed kom beskyldninger om at han tok kokain. Selv sier David at han ryddet opp i knust glass.