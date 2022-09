Det er bedre å være sannferdig enn original

BOK: Referanserike huskelapper om oppvekst, arbeid, kjærlighet og død.

Lars Saabye Christensen har samlet tre fortellinger, som hver for seg kunne vært en roman, i en og samme bok.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Lars Saabye Christensen: Pikkoloens bagasje – tre fortellinger. 638 sider. Cappelen Damm.

Alle fortellingene i «Pikkoloens bagasje» av vitale, tenksomme, allsidige Lars Saabye Christensen (f. 1953, debut 1976) er såpass lange at de lett kunne ha blitt lansert som romaner. For her sprer tekstene seg i vifteform gjennom rom og tid, i spennet mellom oppvekst, manndom, aldring og bisettelse, er fulle av motivisk-tematiske ekko fra et saabyesk forfatterskap befolket av snublende, melankolske helter i alle aldre og av begge kjønn, fiksjonsfigurer som igjen og igjen, omgitt av velkjente kulisser, lærer at «Livet er den tiden det tar å dø».

Den over 150 sider lange åpningsteksten «Villvin» åpner med å skildre tre gutter som går bortover Briskebyveien. En av dem, Kai Våler, blir tatt på fersken da han forsøker å stjele tegneseriebladet Vill Vest i en kiosk. Han portretteres av jeg-fortelleren Arthur Vibe. De jobber begge på Hotell Løv, skolegutten Kai som «ensomhetens pikkolo» i sommerferien, jeg-karakteren som resepsjonist. Vi hører om Kai Vålers guds- og krigsfrykt i kjølvannet av tyveriforsøket, om sannhet og løgn, foreldre og skole, venner som sviker. Vi blir vitne til den vesle pikkoloen som mirakuløst løfter blytunge kofferter, hotellgjester som kommer og går, historiske endringer i bybildet, den homofile kioskeierens selvmord og en overrumplende gave. I Epilogen, lagt til 2020, får vi så vite at Vill Vest har utkonkurrert Bibelen som lesestoff for gjestene da Arthur Vibe tar inn på Hotell Løv etter hjemkomsten fra et jordskjelvrammet Haiti og treffer Kai Våler igjen, nå med flere posisjoner å ivareta på hotellet enn i ungdommen.

Omtrent like lang, men mer intens og tragisk i utformingen er «Polaroid», den vakre, vare, såre kjærlighetshistorien til jeg-karakteren Lukas Holm - sosialt usikker «gledesdreper» og historiestudent - og den mer optimistiske, trygge Henny Wahl som bærer på en drøm om å bli kunstner. Han ser henne første gang på Sogn Studentby 22. oktober 1975, han faller pladask, de blir sammen, drar på interrail til Frankrike og er lykkelige, like til de rammes av en «ulykke» som «slår sprekker i dem». I en Epilog får vi vite at hun bisettes 67 år gammel, som ugift, respektert kunstner, mens han nettopp har pensjonert seg etter å ha jobbet mer enn førti år i skolen, tilsynelatende uten å ha stiftet noen familie.

Den siste teksten, «Brukt», er litt lengre enn de to andre fortellingene til sammen, virker mer finurlig - kall det gjerne ambisiøs - i oppbygningen og står fram som den mest forfatternære historien i det forlaget karakteriserer som et «triptykon», et tredelt bilde der de ulike fortellingene ikke bare samtaler med hverandre, men med hele forfatterskapet. Det er mesterlig gjort.

Handlingsrammen er enkel. Majorstua Transportbyrå skal sommeren 1974 flytte et flygel fra en vestkantvilla med svømmebasseng. Mens arbeiderne drikker øl i påvente av at pianobilen skal innfinne seg slik at oppdraget kan fullføres, lytter de til eks-bokseren Skaftet som langsomt, men målbevisst forteller om verdens «støggeste» mann, Henry Att, sønnen av en paraplymaker som velger å åpne en brukthandel, forelsker seg i den hardt prøvete Agnes og får en tragisk skjebne som Skaftet dessverre ikke selv får sjansen til å avsløre.

Den historien formidles først nesten femti år senere av transportfirmaets «hjelpemann», en jeg-forteller som kalles Professoren av arbeidskollegene og Sisyfos av Pianistinnen, villaeierens hustru. Han er i ferd med å miste håret som 20-åring, studerer kunsthistorie, innser at han bare er borgerskapets ferievikar i virkeligheten, planlegger en europeisk dannelsesreise i surrealisme og blues og prøver å «barske» seg når han griper ordet. Det går dårlig. Arbeidskollegaenes folkelige, røffe språk er ikke hans. Men styrt av sitt kunstneriske credo: «Du skal være sannferdig både når du tier og når du forteller», makter denne lett kamuflerte utgaven av den unge Lars Saabye Christensen siden å dikte ferdig den påbegynte, gripende historien om Henry Att som går fra å være en ukyssa, famlende outsider til å bli sammen med sårbare, hevngjerrige Agnes.

Noen tekstpartier blir for omstendelige og doserende, med hang til både det vidløftige og banale. Da minner dikteren om en språkets Alvin Lee (side139). Og i anekdoten om George Harrison (s. 341 f.) skjer det en glipp i dateringen. Den episoden kan ikke finne sted både høsten 1965 og 13. september 1964.

Men i sum er disse allusjonsrike historiene om oppvekst, ensomhet, forelskelse, kjærlighet, brudd og død en oppvisning i medrivende dikterkunst basert på mange symbolsk ladde ledemotiv. Språket virker både velbrukt og nyskapende. Viktigere enn originalitet er sannhetskravet. Det som ødelegges, må repareres. Ikke uventet vises det til «tid» og «urmakerne på Drammensveien». Naturligvis veksler tekstene mellom alvor og humor, det pinlige, det vonde og det vakre. «Tingenes tale» framheves. Vi svipper innom «hotellet», «brukthandelen» og «transportbransjen». Bluesens og surrealismens frigjørende kraft framheves. For bare å peke på noen få bærende, saabyeske trekk ved denne boka.