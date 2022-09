TV 2 bytter navn på hovedkanalen

TV 2 bytter navn på hovedkanalen til TV 2 direkte, og TV 2 nyhetskanalen endrer navn til TV 2 Nyheter.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

TV 2 bytter navn på hovedkanalen til TV 2 direkte.

Endringene skjer fra torsdag klokka 12, bekrefter TV 2 overfor Medier24.

– Helt grunnleggende så handler dette om at vi ønsker at TV 2-navnet er mor-merkevaren vår, og at det er TV 2 som er avsender, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til nettavisen.

– Vi ser at det kan være vanskelig å finne fram og skille tjenestene fra hverandre. Det gjør vi noe med nå, sier Sandnes videre.

Han sier at hovedkanalen, altså TV 2 Direkte, vil vise det samme innholdet, men at endringen vil gjøre det tydeligere at TV 2s innholdsunivers strekker seg mer ut enn bare hovedkanalen.

– TV 2 er nå langt mer enn det vi startet som. Da var det én kanal. Nå har vi både en strømmetjeneste, tv2.no, nisjekanaler og en stor kanal. Derfor mener vi nå det er riktig å legge til en henvisning til hovedkanalen.