Stormen rammet hardt, men skapte flotte sanger

Mørke sanger om hans turbulente periode.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Luke Elliot har brukt fem år på å følge opp debuten. Foto: Jørn Veberg

Geir Flatøe Journalist

Luke Elliot: «The big wind» (Name Music)

Det er gått fem år siden den flotte debuten «Dressed for the occasion» fortalte oss at en sanger fra New Jersey hadde havnet i Halden. Siden den gang har vinden rast, før kjærligheten omsider loset ham inn i en smul havn.

Stormene har likevel satt spor, og platen fant sitt tema her. Mye er selvopplevd, men i tittelkuttet «The big wind» tar han for seg vinterstormen som raste gjennom Dublin i 1839 og drepte hundrevis, senket skip og knuste hus.

Irland er også det lydmessige utgangspunktet for allsangvennlig «Paradise». Den er unntaket fra Elliots mørke pianorock. Tom Waits kunne godt sunget «Never end up», og det er ikke så vanskelig å forestille Nick Cave i «Everybody’s waiting on you». Det er også biter som minner om NJ-kollega Springsteen underveis.

Strykere, saksofon og koring fyller ut lydbildet, og vi får Sivert Høyem i duetten «Somebody’s man» som har gått sin seiersgang på radio. En gjennomført flott plate.

Beste spor: «All on board», «Everybody’s waiting on you», «Paradise», «Somebody’s man».