Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år

«Vår tid som brukbare sangskrivere ser ut til å bli vurdert som over», skriver Eidsvåg i en VG-kronikk.

Han har undersøkt listingen til radiokanalen, hvor det så langt i år kun har vært én sang fra en norsk artist over 50 år, nemlig «Bare gråte» med deLillos. VG har faktasjekket dette og kommet fram til at Eidsvågs påstand stemmer.

Kronikken har Eidsvåg skrevet fordi hans nye låt «Alt eg ser» sammen med Sigvart Dagsland ikke ble spilt på P1. Han savner også tilbakemelding på hvorfor.

«Det såreste å få høre vil ikke være at låten ikke holder mål, det såreste å få høre vil være at vi er for gamle, at vi ikke har mer å gi». «Den dagen kommer, og vi kommer nok neppe til å innrømme det da heller, men ikke pokker om den er her ennå», avslutter artisten.

Musikksjef Atle Bredal i NRK P1 sier til VG at de vurderte «Alt eg ser», men at den ikke nådde opp. Samtidig avviser han at kanalen konsekvent utelater eldre artister.

– Når det gjelder ny musikk, vurderer vi alle utgivelser likt, sier han.

