Kulturbudsjettet opp 4,9 prosent

– Med dette budsjettet vidareutviklar me ambisjonen om eit levande kulturliv i heile landet, seier kulturminister Trine Skei Grande (V) i den første pressemeldinga om neste års kulturbudsjett, som ber tittelen «Kraftig auke i kulturbudsjettet».

Blant hovudsatsingane departementet sjølv trekker fram, er bygging og modernisering av kulturbygg i heile landet. Regjeringa foreslår 290 millionar kroner i tilskot til investeringar i kulturbygg, med tilsegn om 768,3 millionar kroner i seinare budsjettår. To av dei som blir trekte fram, ligg i Rogaland:

Dalane Folkemuseum får 10 millionar kroner til formidling i Jøssingfjord Vitenmuseum og Helleren-husa. Totalbudsjettet for prosjektet er på 31 millionar kroner.

Museum Stavanger (MUST) får 11,2 millionar kroner til fornying av basisutstillingar ved gamle Stavanger Museum. Totalbudsjettet for prosjektet er på 30 millionar kroner.

– Det er eit veldig, veldig godt signal når MUST er eitt av ti museumsprosjekt som får støtte til bygging og modernisering. Det viser at kulturministeren ser at Stavanger har behov for eit museumsløft, seier Siri Aavitsland, administrerande direktør ved MUST. Ho er også glad for dei siste tre millionane til bygging av nytt Grafisk museum.

Jærmuseet og Filmkraft

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa å gi eit samla tilskot på vel 2,2 milliardar kroner til museum og visuell kunst. Det er ein auke på om lag 340 millionar kroner frå 2019.

Blant dei som får meir pengar over kulturbudsjettet, er Jærmuseet, Vitenfabrikken på Sandnes og studiemagasin på Kvia, som får 850 000 kroner meir.

Kulturdepartementet vil styrka den statlege satsinga på dataspel og satsinga på film og dataspel i regionane, skriv dei i pressemeldinga. Dei auka løyvingane gir dei regionale filmsentra 7 millionar kroner meir, medan dei regionale filmfonda får ein auke på 10,5 millionar kroner. Dette betyr meir pengar til Filmkraft Rogaland og Mediefondet Zefyr, men ingen av dei er ikkje nemnde i kulturbudsjettet, og det står ikkje kor mykje meir pengar dei får.

Ny NRK-finansiering

Frå 1. januar 2020 blir kringkastingsavgifta avvikla, og NRK blir finanisert gjennom tilskot over statsbudsjettet. Regjeringa foreslår eit tilskot på vel 5,7 milliardar kroner til NRK i 2020.

– Dette er viktig for å sikre ein framtidsretta finansieringsmodell for eit uavhengig NRK. Denne modellen vil i større grad enn lisensordninga ha ein sosial profil, seier Trine Skei Grande i pressemeldinga.

Mot slutten av 2019 skal kulturministeren leggja fram ei eiga Kunstnarmelding, der dei skal sjå på korleis ein kan betra kunstnarøkonomien. Statens kunstnarstipend er eitt av dei viktigaste verkemidla i kunstnarpolitikken. Formålet med stipenda er å gje kunstnarar rom til å fordjupe seg og til vekst og fornying, og slik legge til rette for eit mangfaldig og nyskapande kunstliv.

– Regjeringa meiner det er viktig å betre kunstnarøkonomien, seier Skei Grande.

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår ho 37 nye stipendheimlar, slik at det totalt blir 532. Stipendet er foreslått auka med 3,2 prosent, til 276 805 kroner. Totalt aukar ordningane under Statens kunstnarstipend med nær 22 millionar kroner i budsjettforslaget for 2020.

Regjeringa foreslår også millionauke til språk, til mangfald, integrering og likestilling og 87 millionar kroner til digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.