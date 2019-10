Skal gå fra Stord til Oslo for å sjekke markedet for proffe rennebiler

– Jeg har laget et fundament med gode bremser, stabile hjul, utmerket styring, veltebøyle og alt som skal til for at barna skal kunne renne trygt nedover bakkene. Men jeg vet jo at noe av det kjekkeste med en rennebil er å lage den selv, så noe karosseri følger ikke med. Da kan ungene slå seg løs med pappesker, tape, seilduk eller hva de måtte ønske og gi den det utseende de vil, forteller Venaas.

Han er opprinnelig fra Bergen, men har bodd på Stord de siste 30 årene. Han er utdannet lærer og har jobbet som det i en årrekke. Nå arbeider han som snekker, men han har tatt seg en noe utvidet høstferie for å teste ut interessen for prosjektet han har puslet med på si i flere år: Rennebilen Soapster.

Pål Christensen

– Jeg har lagt ut på en slags turné for å vise den fram. Målet er å nå Oslo, og jeg skal ta meg fram til fots, forteller Venaas.

Han starter på Stord før helgen, og onsdag var han kommet til Stavanger. Telt, sovepose, klær og alt han trenger på turen, er lastet opp i rennebilen.

– Ja, jeg vet det er galskap, men jeg kan liksom ikke slippe denne ideen før jeg har forsøkt skikkelig. Hvis det viser seg at flere enn meg synes dette er en god idé, vil jeg skaffe alle nødvendige sikkerhetsgodkjenninger og sette den i produksjon, sier Venaas.

Dersom Soapsteren når markedet, vil den koste rundt 3000 kroner.

– Neste stopp er Sandnes og Kvadrat, sier Venaas, før han går videre med rennebilen foran seg.