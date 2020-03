Hvorfor tenker alle krimforfattere helt likt?

KRIM: Særlig original er han ikke, Jaran Damman. Det beste med hans tredje krimroman er at handlingen er lagt til Fagernes.

Jaran Dammen forteller greit, men imponerer ikke.

Jaran Dammann: Øyenstikker. 320 sider. Cappelen Damm.

Finner du en krimroman uten en etterforsker som krangler med sjefen sin, vil jeg gjerne ha beskjed.

Hvis den i tillegg ikke bryter av hovedhandlingen med korte kapitler i kursiv (tilbakeblikk, brev, dagboknotater, whatever), skal du få en premie.

Altså sånn: Jaran Dammann tar med seg en av krimsjangerens aller slitneste klisjeer. Og han bruker det aller første skrivetrikset de lærer på krimromanforfatterhøgskolen. «Øyenstikker» er derfor ikke en krimroman som utfordrer på noe som helst vis, og den kan derfor i beste fall bli greit håndverk.

Forresten, her er et par ting som sender «Øyenstikker» litt bort fra den tettest befolkede delen av norsk krim. Handlingen er lagt til Fagernes, vi snakker med andre ord om en utkantkrim, langt borte fra storbyens brune barer som huser forsofne antihelter. Til gjengjeld er den ene av heltene en skikkelig gatealkoholiker, en uteligger, og dem er det ennå ikke mange av i norske helteroller.

Det hele starter med at en anleggsarbeider finner et lik i en grøft. Det fører selvsagt til en rekke spørsmål; hvem er dette, når ble han drept og gravd ned, hvorfor, og hvem står bak? Politimannen som krangler med sjefen sin, forsøker å svare.

Samtidig finner uteliggeren en bevisstløs og forfrossen guttunge og gjør alt han kan for å berge livet hans.

Henger de to historiene sammen?

Gjett én gang.

Funker det?

Ja, i og for seg. Språket er greit, strukturen enkel, framdriften ok. Og Dammann forsøker å aktualisere handlingen ved å knytte den til flyktningkrisen og situasjonen ved norske mottak. Det løfter boken litt, men den blir likevel ikke mer enn helt ok tidtrøyte.