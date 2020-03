Om mye er til å grine av akkurat nå, er Verdensrommet noe å glede seg over

Vi behøver alle litt luft nå. Verdensrommet gir deg et pusterom.

Verdensrommet er bergensbaserte Andreas Høvset og Vetle Junker. Foto: Fredik Fernando Austad

Anette Basso

Verdensrommet: «Allting tar slutt» (Eget Selskap)

Om mye er til å grine av akkurat nå, er Verdensrommets andreplate noe å glede seg over. Idet permitteringsvarslene hagler og regnet høljer ned, fyller det bergensbaserte bandet høyttalerne med døsige gitarriff og synther som svever over rytmer fra både jazz og r’n’b – og med linjer som plutselig framstår i et helt annet lys. Som om jeg dør/før jeg bør/det får bli min egen sak, fra den strålende singelen med samme tittel.

I et intervju på nyåret uttalte bandet noe skummelt forutseende at platen handlet om «selvvalgt isolasjon, depresjon og håpløshet». Likevel oppleves den oppløftende. Du kan til og med danse litt til pulserende «Regndråper».

«Allting tar slutt» er en introvert, men selvsikker plate. Her skildres forhold som knirker, digitale vennskap og grå dager med stødig penn. Albumet er variert og smakfullt produsert.

Den dype, distinkte vokalen til Andreas Høvset kurerer kanskje ikke virus, men den lindrer. Det er nødvendig.

Beste spor: «Regndråper», «Om jeg dør».