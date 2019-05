Americana à la Petty og Springsteen

1 2 3 4 5 6

Frankie Lee: «Stillwater» (Loose/Border)

Frankie Lee har foreløpig ikke kommet med på Wikipedias liste over navn fra Stillwater i Minneapolis. Jessica Diggins, Jessica Lange og Sam Shepard har vært innom småbyen, men for Frankie Lee Peterson holder det ikke at han er både født og oppvokst der.

Kanskje det vil hjelpe at han oppkaller album nummer to etter byen. Etter mange år kom han tilbake til Stillwater, der det gamle huset sto tomt. Han flyttet inn med opptaksutstyr og venner, og i løpet av tre døgn var det gjort.

Han debuterte til mye skryt med «American Dreamer» i 2015, og han forsetter å fortelle historier på americana-vis. Ikke overraskende handler det om å konfrontere fortiden, og «(I don’t want to know) John» er møtet med en gammel venn som er blakk, bitter og arbeidsløs.

Frankie Lee har samme navn som en Dylan-figur, og enkelte sanger kan minne om Tom Petty. Hans Minnesota er heller ikke så langt unna Bruce Springsteens «Nebraska».

Beste spor: «Only she knows», «In the blue», «Blinds», «One wild bird».