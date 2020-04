Maijazz 2020 er avlyst

Maijazz 2020 er avlyst. Så å si alle artistene flyttes til 2021, og festivalsjefen oppfordrer publikum til å bruke billettene sine neste år.

Årets Maijazz er avlyst. Her er Marius Neset på scenen under Maijazz 2019. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Som en følge av koronasituasjonen vil det dessverre være umulig å gjennomføre årets Maijazz. Selv om myndighetene skulle lempe på de strenge tiltakene etter påske vil det være for mange usikkerhetsmomenter og svært vanskelig å få festivalen klar på så kort tid. Denne avgjørelsen har Maijazz tatt i samråd med Stavanger kommune v/helsesjefen i Stavanger, skriver festivalen.

– Vi forstår og stiller oss selvfølgelig lojalt bak tiltakene som kommunale og statlige myndigheten har iverksatt. Det er en utfordrende situasjon både for samfunnet og alle som jobber med kultur. Heldigvis har vi i Maijazz en solid organisasjon og økonomi til å komme oss gjennom og være klare i 2021, sier festivalleder Per Hasse Andersen.

Festivalen skulle vært arrangert i Stavanger 4. – 10. mai. Blant artistene som skulle spilt er Kyle Eastwood, Håkon Kornstad, Mulatu Astatke, Bill Frisell, Silje Nergaard og Thomas Dybdahl.

Umulig å gjennomføre

Realitetene gjør at det var uunngåelig med en avlysning, melder festivalen. Maijazz er en internasjonal festival med artister fra hele verden, og med reiserestriksjoner er sjansene for å få artister fra USA, Asia og Europa til Stavanger nesten utelukket.

Per Hasse Andersen, festivalsjef for Maijazz. Foto: Jon Ingemundsen

Det er et samlet styre i Maijazz som står bak beslutningen om å avlyse festivalen, og de mener det ville være uansvarlig og naivt å tro at det ville være gjennomførbart selv om myndighetene lemper på restriksjonene. Helse og sikkerhet er det viktigste for artister, publikum og ikke minst 250 frivillige som bruker feriedager og fritiden sin på festivalen, melder Maijazz.

– Det er ingen grunn til å tro at det fortsatt ikke er aktuelt med store publikumsarrangementer tidlig i mai, sier festivalleder Per Hasse Andersen.

– Den forståelsen vi har møtt fra våre offentlige og private samarbeidspartnere, frivillige og ikke minst artistene har vært fantastisk. Det er gledelig at vi allerede nå kan bekrefte at så å si alle artistene som står på årets program vil komme til Stavanger i 2021. Å samles for å oppleve artister og musikk et fellesskap vil ikke bli mindre viktig til neste år, og da skal vi selvfølgelig by på store musikkopplevelser og være det møtepunktet mellom publikum og artister som vi vanligvis er.

Bruk billettene i 2021

Festivallederen er ikke bekymret for fremtiden, men han kommer med en oppfordring til alle som har kjøpt billetter om å avstå fra å kreve pengene tilbake, men heller bruke billettene som vil være gyldige på neste års festival.

– Det er viktig for oss å si at dette ikke er et rop om hjelp, men like mye å vise støtte til artistene og jobben med å holde vår del av kulturlivet i gang. At Maijazz kommer tilbake i 2021 er det ingen tvil om, sier Andersen.