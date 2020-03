Ukens anbefalte sanger

Etter å ha gitt ut enkeltlåter i tre år, nærmer lokale Samana Rising seg nå debutalbumet «Days without you».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Samana Rising er John David Didriksen, Leif Johan Flornes, Vegard Pettersen, Hanne Sivertsen og Are Øverland. Foto: Roy Vuyk

Geir Flatøe Journalist

Platen er spilt inn i Storyteller Recordings på Kvernaland med Jørgen Manke bak spakene, og utgivelsen er foreløpig satt til 24. april. Først får vi singlen «Another day», som ledsages av en video. Sangen handler om tap og savn.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Another day – Samana Rising

Klisjé – Detektimen

Mitt hjertas paradis – Ole Alexander

New York at night – Willie Nile

You can’t rule me – Lucinda Williams

Keep the light alive – Elephant Stone

I thought we were through – Whitney Shay

I’m toast – Sparks

Everything has changed – Best Coast

No time for lovesongs – The Mastersons

Bann høgt – Undergrünnen

Gift horse – Kevin Morby

Walkin’ on the moon – Katy Moffatt

Caution – The Killers

Common sense – Viagra Boys

Birds tricked into the trees – Damien Jurado

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.