Først og fremst en fantastisk crooner

Gotiskinspiret plate som spriker, men kaos er bra, mener Almond.

Marc Almond fikk en OBE, Order of the British Empire, da han fylte 60. Foto: Marc Almond

Geir Flatøe Journalist

Marc Almond: «Chaos and a dancing star» (BMG/Warner)

Marc Almond skrev seg inn i pophistorien med Soft Cells versjon av «Tainted love» i 1981. Som soloartist var det en annen coverversjon, «Something's gotten hold of my heart», som brakte ham tilbake til topps i 1989. Siden har han vært mer i bakgrunnen, men med en rekke fine plater bak seg. Nå er nummer 26 her, og 62-åringen er en fantastisk crooner. Myk pop pakkes inn i strykere mens han drysser glitter over apokalypsen, knytter neven i en hanske av fløyel og skjuler sanger om alderdom bak en maske. «Cheery Tree» er skrevet med Kate Bush i tankene, mens «Dreaming of sea» ligner gammel Bowie. Han slipper progrocken løs med Ian Anderson fra Jethro Tull på «Lord of misrule» og gjenerobrer dansegulvet med «Slow burn love». «Fighting a war» er glamrock i marsjtakt, og «Giallo» er om sosiopater. Kaotisk? Det er kaos rundt oss og kaos er hva vi er, så omfavn kaoset, synger Almond i «Chaos». Ikke noe dårlig råd.

Beste spor: «Black sunrise», «Chevrolet Corvette Stingray» , «Dust», «Dreaming of sea».

