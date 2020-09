Intetsigende mutantfilm

I «The New Mutants» blir fem tenåringer med forskjellige ukontrollerbare superkrefter holdt fanget i et slags kjempelaboratorium mens de prøver å finne sin plass i livet.

Skinne bedrar: Denne gjengen er såkalte mutanter, derfor holdes de adskilt fra resten av samfunnet i «The New Mutants». Foto: Claire Folger

Kine Hult Journalist

The New Mutants

Skuespillere: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga. Sjanger: Action / Grøsser / Sci-Fi. Regi: Josh Boone. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Klart det er fristende å prøve å skvise litt mer ut av det etter hvert godt etablerte X-Men-varemerket. Og det er ingen dum idé å la det handle om ungdommer som akkurat er i ferd med å bli kjent med sine superkrefter. Men «The New Mutants» framstår først og fremst som en forspilt mulighet, for det som er av potensial overskygges av filmens mange svakheter.

Hovedpersonen er den unge jenta Danielle (Blu Hunt). Hun er eneste overlevende etter en stor naturkatastrofe, det er i hvert fall det hun blir fortalt. Etter en intens innledningssekvens kommer hun til seg selv, lenket til en seng på et slags sykehus. En doktor som er så vennlig at hun er nødt til å være en skurk, forklarer at Danielle blir tatt vare på av fagfolk fordi det viser seg at hun et en mutant.

Mesteparten av handlingen heretter foregår inne i de fem ungdommenes åpne soningsanstalt, hvor de bryner seg på hverandre og etablerer et slags fellesskap etter de obligatoriske rundene med gjensidig misnøye og varierende markeringsbehov. Dessverre skraper filmen bare i overflaten hos sine karakterer, slik at de framstår som noe uklare, både hva personlighet og superkrefter angår. Det er heller ikke så mye progresjon i handlingen, det meste av tiden blir brukt på å sulle rundt i terapitimer og overvåket sosialisering, men altså uten å benytte anledningen til å bore dypere i de menneskene det handler om.

Det er for øvrig merkelig at filmen har lagt seg på et voldsnivå som gir den 15-årsgrense, for det kan ellers virke som om den retter seg mot et yngre publikum. Kanskje vil denne gjengen uferdige mutanter dukke opp igjen i nye filmer, og da har man forhåpentligvis fått en klarere idé om hva slags historie man ønsker å fortelle. Denne blir lite annet enn et skuldertrekk.