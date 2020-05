Her kan du sjå fargebilde frå mai 1945 i Stavanger

Sverre Søndenaa vart uteksaminert som diplomingeniør ved den tekniske høgskulen i Danzig. I tillegg var han hobbyfotograf og fanga festglade augeblikk under fredsdagane mai 1945.

Det er svært sjeldan å sjå bilde frå fredsdagane i Stavanger i 1945. Aftenbladet har fått tilsendt fleire. Foto: Sverre Søndenaa

– Eg fann nyleg nokre små trekassar der det stod 1945, og der låg bilda. Pappa døydde i 1986, men eg har ikkje sett dei før no. Eg synest det er veldig viktig å dele dei, og trur ikkje det finst så mange bilde frå fredsdagane i fargar, seier Ingrid Charlotte Søndenaa.

Ho er dotter til Sverre Søndernaa som er fotografen bak desse fargebilda frå 75 år sidan.

Fargefilm frå USA

Søndernaa veit ikkje kor faren si interesse for foto dukka opp, men ho trur han heldt på med kamera heilt sidan han var liten.

– Den eldste søstera hans budde i Brooklyn, og eg trur det var frå ho at han fekk fargefilm i posten. Elles trur eg han hadde ein grunnleggjande trong til å dokumentere det som føregjekk. Det var kanskje ikkje så mange som tenkte på å ta bilde, og folk hadde kanskje ikkje film eller kamera heller.

Det var ikkje vanleg med fargefilm i Norge på den tida, stadfestar Hanne Karin Sandvik, rådgjevar ved Statsarkivet i Stavanger.

– Fargebilde var ikkje vanleg her før på slutten av 50-talet/starten av 60-talet. Dei første ein kunne sjå kom frå amerikanare som sendte bilde. Eit kamera var heller ikkje noko alle hadde, seier Sandvik.

Glade damer i bunad flaggar for Norge på nasjonaldagen, ni dagar etter dei tyske militære styrkane kapitulerte. Til høgre kan du sjå ein plakat med Kong Haakon. Foto: Sverre Søndenaa

Guttespeidarar med flaggborg inn på torget. På bildet kan du òg sjå «Hitlertennene». Foto: Sverre Søndenaa

Tok utdanning i Danzig

Sverre Søndenaa vart fødd i 1914 på Våland, og levde dermed under to verdskrigar. I 1934 vart han ferdig på Kongsgård og tok turen vidare til den tekniske høgskulen i Danzig. Danzig, meir kjent som Gdansk, er ein polsk by som vart annektert av tyskerne under andre verdskrig.

– Pappa ville bli flyingeniør og det kunne han ikkje bli i Norge.

Og godt var det. I Danzig møtte han nemleg Charlotte Oppenheimer tilfeldig på trikken på veg til den svenske sjømannskjerka. Då hadde han og nokre kameratar prata om kor fin ei dame som sat framfor dei.

– Då dei gjekk av trikken sa mamma «god fornøyelse». Ho kunne nemleg litt svensk etter å ha vore mykje i sjømannskjerka. Så vart det dei to.

Charlotte Oppenheimer og Sverre Søndenaa i 1942. Charlotte som var halvt jødisk fekk ikkje gå på tysk skule. Ho lærte seg fort norsk då ho kom til Stavanger. Foto: Privat

I 1942 gifta dei seg, og med hjelp frå den svenske sjømannspresten klarte dei å kome seg til Norge i 1944. Dei fekk tre barn saman.

Ei frigjerande stund

Sjølv om han vart tilsett i Det norske luftfartsselskap, og seinare som distriktssjef i statens arbeidstilsyn, så har han altså etterlate seg fleire fargebilde frå fredsdagane i 1945.

Dei britiske soldatane i Red Devils vart hylla i Stavanger. Sidan Sverre Søndenaa meistra både norsk, tysk og engelsk vart han tolk då dei kom. Foto: Sverre Søndenaa

Blå jentespeidarar klare for å gå i 17. mai tog. Også her er «Hitlertennene» på torget godt synlege. Foto: Sverre Søndenaa

Søndenaa seier at foreldra ikkje likte å prate om sjølve krigen, men at dei fortalde at det var full fest i fleire dagar då engelskmennene kom.

– Bilda viser òg at 17. mai 1945 vart ein glede utan like. Det ser ut til å ha vore ein storslegen feiring i Stavanger.

Etter faren fanst det òg fargebilde frå Danzig i 1943. Dei har i seinare tid blitt levert til bymuseet i Gdansk. Det er dermed fleire som har fått glede av å sjå dei historiske fotografia til Sverre Søndenaa.

– Dei trudde nesten ikkje på oss då dei såg det var fargebilde. Dei trudde me hadde farga med tusj oppå svart kvitt bilda.

Her kan du sjå både fransk, polsk, svensk, amerikansk og engelsk flagg i tillegg til det norske. Ingrid Charlotte Søndenaa trur det kan vere polske krigsfangar. Foto: Sverre Søndenaa

Det vart samla masse folk på domkjerkeplassen 17. mai 1945. Foto: Sverre Søndenaa

Eit stort skip på veg inn til Stavanger. Ingrid Charlotte Søndenaa trur det kan ha frakta utstyr og forsyningar for Red Devils. Foto: Sverre Søndenaa

Eit langt tog med sjukepleiarar i Stavanger. Foto: Sverre Søndenaa

Kronprins Olav i Stavanger 30. juli 1945. Foto: Sverre Søndenaa

Russetoget i Stavanger. Bildet er mogelegvis frå 1946. Foto: Sverre Søndenaa