Alle fortielsene og løgnene

Thorvald Steen: Det siste fotografiet. Roman. 151 sider. Oktober.

Siden han debuterte i 1983, har Thorvald Steen (1954) utgitt innpå tretti titler i mange sjangre. Det halve dusin romaner som siden «Vekten av snøkrystaller» (2006) har hatt hans egen arvelige muskelsykdom som tematisk omdreiningspunkt, er høydepunktene i Steens forfatterskap slik jeg har lest det. De danner en enestående skjønnlitterær kropp i norsk samtidsdiktning, og årets betagende «Det siste fotografiet» - med sitt 1:1-forhold mellom forteller og forfatter - overgår dem alle.

Her har Steen på flere vis kommet til veis ende, men ikke uten å bruke de kreftene han ennå har, til å rydde grunnen for nye generasjoners livstraseer: Selv sitter han i rullestol, med fastlegens ord om at han må på institusjon den dagen han ikke klarer å sette bein under seg når han skal opp av senga. Hver dag er en angstfylt kraftanstrengelse. Da datteren blir gravid, blir det altoverskyggende viktig for ham å gjøre et siste forsøk på å få sin 87 år gamle mor til endelig å opplyse ham om slektens medlemmer og deres sykehistorier.

Den beinharde kvinnen («Du er klar over at jeg er døende?») tviholder på fortielsene, som ikke bare satte munnkorg på Thorvalds far da Thorvald som ungdom fikk sin diagnose, men aldri fortalte ham at både morfaren og en krigsseileronkel led av samme muskelsykdom. Noen sykdommer har vært – og er fortsatt langt på vei – tabu- og skambelagte (sinnssykdom; kjønnssykdommer). Her er det snakk om en muskelsykdom som tradisjonelt ble satt i sammenheng med syfilis, altså sjølpåført uanstendig, og som ikke fikk nevnes.

Nå går stammecelleforskningen håpefullt raskt, men er avhengig av flest mulig data om de som har sykdommen. Det kan derfor i framtid være nyttig å vite hvem de syke slektningene til Thorvald, datter og barnebarn var og er. Å si at det også gjør praktfulle «Det siste fotografiet» og Thorvalds til det siste standhaftige mor til en spennende roman, der Thorvald til slutt heroisk sitter ved sin mors dødsleie, er et blast understatement.

I det som ellers ser ut til å bli en rik bokhøst, kan det være givende ta for seg hele serien av Thorvald Steens romaner med utgangspunkt i egen sykehistorie, «Vekten av snøkrystaller», «Det lengste svevet», «Balanse», «Det hvite badehuset» sammen med denne.