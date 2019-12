Et remjende spetakkel

Noen musikaler burde bare holdt seg på scenen. «Cats» er definitivt blant dem.

Musikalen «Cats» i filmformat når på ingen måte opp til sceneversjonen. Foto: Universal Pictures

Sjanger: Musikal. Skuespillere: Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen, James Corden, Mette Towley, Rebel Wilson, Taylor Swift, Ray Winstone, Jennifer Hudson. Regi: Tom Hooper.

«Cats» er på mange måter en merkelig musikal. Teksten består hovedsakelig av diktene i T. S. Elliots samling «Old Possum’s Book of Practical Cats», noe som med Andrew Lloyd Webbers musikk ble til en forestilling som var like fascinerende som den var ubegripelig.

Regissør Tom Hooper holder seg i stor grad til den originale teksten og kronologien, men har dessverre tatt seg noen usedvanlig mislykkede kunstneriske friheter i sin iver etter å skape en mer forståelig historie enn det musikalen opprinnelig hadde. Dessverre virker det bare påtatt og anstrengt. Det som gjør musikalen så bra, er at den byr på fantastiske dansescener, glimrende sangere og musikere og en mystisk atmosfære hvor hele poenget synes å være at vi ikke skal forstå alt som skjer, og hvorfor det skjer. Det er egentlig ganske logisk for alle som har prøvd å forstå seg på en ekte katt.

I filmversjonen har imidlertid Hooper tatt på seg jobben med å forklare det hele, gjennom en haltende fortelling om en slags Idol-finale og en skurk som kidnapper andre katter på magisk vis. Han har også tonet ned de storslåtte dansescenene, og har latt skuespillerne synge «live» på settet, noe som skaper et ganske ujevnt musikalsk uttrykk. Iveren etter den slags autentisitet er imidlertid mindre påtrengende i det rent visuelle, og spesielt i scenen til jernbanekatten Shimbleshanks er green screen-bruken så tydelig at det framstår som venstrehåndsarbeid.

I sceneversjonen er det dessuten lettere å godta premisset med at mennesker er utkledd som katter. Når man overfører det hele til lerretet, med et stort arsenal av spesialeffekter, ser det bare underlig ut, men ikke på en god måte.

Det er dessverre ikke all scenekunst som egner seg i filmformat. «Cats» havner så definitivt i denne kategorien, og selv ikke solide skuespillere som Ian McKellen, Idris Elba og Judi Dench klarer å redde dette remjende spetakkelet av en film.

