Hvor mange av disse ti samtalene har du hatt i julen?

1 Va det litt salt?

– Va pinnakjøde for salt?

– Nei, det va akkurat passe salt.

– Det konne kanskje vært saltare? Va det litt lide salt?

– Nei, det var akkurat passe salt.

– Ja, for eg kan godt finna någe salt, hvis det va litt lide salt?

– Nei, det va helt fint. Trenge ikkje finna merr salt.

– Så det va for salt?

– Nei, det va akkurat passe salt.

– I fjor va det jaffal saltare. Men då va det kanskje for salt? I år tror eg nok det konne vært litt saltare.

– Nei, det va akkurat passe salt.

– Javel. Men hvis du vil ha merr salt, så kan eg godt finna någe salt. Eg finne litt salt.

2 An kan byttas, altså?

– An kan byttas, altså.

– Nei, det va kjempefine.

– Dårr e byttelapp, altså.

– Nei, eg trenge ikkje bytt’an.

– Ja, for hvis du ikkje likt’an, så e det ikkje någe problem å bytt’an. Må bare bytt’an for min del.

– Hørr, eg likt’an, og eg vil ikkje bytt’an.

– Eg har kvitteringen og, i tilfelle du vil bytt’an. An e kjypte nerpå...

– ...eg ska’kje bytt’an.

– Hvis størrelsen e galen, så må du ikkje behåll’an. Liga greit å bytt’an i någe du lige.

– Men hørr nå ka eg seie: Eg likt’an, og eg vil ikkje bytt’an.

– Du får sikkert merr for’an hvis du bytt’an nårr dårr e salg.

– Men kjera deg, eg vil jo’kje bytt’an.

– Då kan eg bytt’an for deg. Klart du trenge’kje bytt’an sjøl. Kom her me’an, så bytte eg an for deg.

3 La glasså stå?

– Nei, nå rydde me av bordet.

– Ska me la glasså stå?

– Nei, me tar nye glass.

– Me ska’kje bare la glasså stå, så sleppe me å ta nye glass?

– Nei, det går fint. Me tar nye.

– Då blir det møje glass inn og ud. Sikker på at me ikkje bare ska la glasså stå?

– Nei, bare bere glasså ud, så tar me nye glass.

– E du sikker? De et null problem å bruga di same glasså, asså?

– Me tar nye glass. Trenge ikkje la glasså stå.

– Eg kan jaffal la mitt glass stå. Eg trenge ikkje nytt glass.

– Hørr, bare ta ud glasså. Me tar nye glass.

– Ska du bala me nye glass? Me sko’kje bare latt glasså stå?

– Me tar nye glass.

– Ja, vel, greit det, men me trenge ikkje nye glass for min del. Konne bare latt glasså stå.

4 Papir i... restavfall?

– Legg alt papiret oppi her, så hive eg det ittepå.

– Ja, i restavfallet då? Eller i papiravfallet?

– I restavfallet. Gavepapir ska i restavfallet.

– Eg vett det, men mange hive det i papirdonken. Det e jo papir.

– Ja, men det ska i restavfallet, siden det er gavepapir.

– Eg vett det, men någen hive det i papiravfallet.

– Ja, jo, men eg hive det ikkje i papiravfallet, siden det ska i restavfallet.

– Det e jo litt løye at papir ikkje ska i papiravfallet. Det e tross alt papir.

– Ja, jo, men der ska det altså ikkje.

– Nei, eg vett det, men mange gjørr det ligavel.

– Ja, jo, men det ska di altså ikkje.

– Nei, det ska i restavfallet.

– Rektigt. Derfor hive eg det der, siden det ska i restavfallet.

– Bra, for mange gjørr det feil. Hive et rett i papiret, siden di tror det e papir.

– Restavfall. Det e restavfall.

– Rektigt. Men mangen gjørr nok feil.

5 Sko eg fonne ei saks?

– Ska du hatt ei saks?

– Nei, eg tror det går fint uden.

– Eg kan godt finna ei saks.

– Nei, eg klare å pakka opp uden.

– Sikker?

– Ja, det går fint. Litt strie bånd på denne, men det går nok fint.

– Greit. Sei ifra hvis du trenge ei saks.

– Det ska eg, men det går nok greit uden.

– Ok.

– Trenge’kje saks. Eg klare meg.

– Ja vel, men det ser litt bale ud. Eg sko’kje fonne den sakså?

– Nei.

– Ok.

– Aaahhh, vett du ka? Kanskje du sko fonne ei saks? Så sleppe eg å ødelegga någe her.

– Eg finne ei saks.

– Flotte greier.

– ...

– ...

– Her har du sakså.

– Det gjekk greit uden.

6 Godt me ein liden tur ud, ja.

– Javel, så du e ude på tur, ja?

– Ja, godt å komma seg litt ud i julå.

– Ja, det blir mye sidding, vettu. Mye mad og...

– ...ja, det blir det. Godt å komma seg ud ein tur.

– Ja, nei, så, sant? Det blir jo mye å sidda inne, vettu.

– Ja, og då e det greit å komma seg ud.

– Absolutt. Godt å få bevegt seg litt.

– Bare å komma ud i litt friske loft.

– Ja, itte alt den maden. Ein sidde jo stort sett i ro, vettu.

– Ja, nei, så... ein liden tur ud gjørr godt itte all den siddingå.

– Absolutt. Få bevegt seg litt.

– Eina selskabe itte det andra, vettu.

– Ja, nei, det blir litt sånn.

– Ja, det må nesten bli sånn, vettu.

– Så då tar me gjerna ein liden tur ud.

– Rektigt.

7 Fri i heila romjulå, eller?

– Kor lenge har du fri?

– Heila romjulå.

– Herligt det.

– Ja, absolutt. Du då?

– Fri i romjulå, ja. Tebage på jobb itte nyttår. Du?

– Ja, jo, tebage itte nyttår, ja.

– Ingen jobbing i romjulå?

– Nei, ikkje før nyttår. Heilt fri. Du og?

– Eg og, ja. Fri adle juladagane. Greit det.

– Ja, det e greit me litt fri. Så e det tebage itte nyttår. Greit det og.

– Ja, itte fri i heila romjulå, så e det tebage.

– Men ikkje før nyttår?

– Nei, rett itte nyttår. I romjulå har eg heilt fri.

– Rektigt. Så e det tebage igjen, itte nyttår, då?

– Rektigt. Du og?

– Ja, då e det tebage. Men fram te nyttår har eg fri.

8. Møje pressangar?

- Greie julafta? Møje pressangar?

– Velig møje pressangar. Dokk?

– Jo, det blei møje pressangar. Konne godt hatt litt mindre pressangar.

– Me og. det va store mengder. Trengt’ikkje hatt så møje pressangar.

– Nei, det kan bli for møje pressangar.

– Konne klart oss me møje mindre pressangar.

– Me og. Litt pressangar e jo greit, det e’kje det.

– Ja, nei, absolutt, men så møje pressangar?

- Ikkje nødvendigt. Kan godt kutta ner litt på pressangane.

– Heilt enige. Så store mengder me pressanger e ikkje nødvendigt.

– Litt pressangar e greit, men de enorme mengdene?

– Blir for møje, vettu. Pressangar, altså.

– Ja, du seie någe. Konne godt vært någe mindre pressangar.

9 Sko eg fonne någen julakager?

– Ska eg finna fram någen julakager?

– Nei, eg tro’kje me orke julakager.

– Litt julakager vil dokk vel ha?

– Eg tror beint fram ikkje det e nødvendigt.

– Men me pleie jo ha litt julakager. Lige dokk’kje julakager?

– Jo, men eg tror ikkje me orke julakager.

– Eg kan jo sedda fram litt julakager, så tar dokk hvis dokk vil ha?

– Ja, jo, men eg orke’kje merr julakager.

– Eg sedde fram litt, så tar di som vil. Se her, eg sedde di bare her.

– Ja, jo, fint det, men eg tror ikkje ...

– ... ta deg nå ei julakaga. Smag på di små der, di e goe.

– Eg e heilt stappmette.

– Jo, men nå har eg fonne fram julakagene, så då kan dokk jo smaga litt på di.

– Beklage, men eg e...

– ... eg finna fram ein påse, så får du någen julakager me deg hjem.

10 Klart du lige Askepott-filmen

– Fekk dokk sitt Askepott på julaftå? For ein koselige film.

– Off, den gamle me han som har adle stemmane? Nei, den e fæle.

– Må du gje deg, den e jo så koselige.

– Nei, den e fryktelige.

– Kom igjen, det e jo ein koselige tradisjon.

– Muligt det, men filmen e grusomme.

– Må slutta opp, den e så koselige. Askepott og prinsen og di nyddene og det.

– Eg ser an ikkje.

– Må hålla opp, klart du må se den.

– Nei, eg lig’an ikkje.

– Klar du lig’an. Adle lige jo den. Men den hesten og di hattane og det.

– Nei, eg ser’an ikkje.

– Alvorligt talt, klart du må se den. Du vett, med den pil og buen og skoen og allslags.

– Nei.

– Det blir jo’kje julaftå uden Askepott og de fæle systrene og han prinsen i strømpebokså?

– Slutt. Gå vekk og ver.

