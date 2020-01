Geirmund Hansen fra Stavanger synger i MGP i kveld

I kveld står Geirmund Hansen (31) på MGP-scenen og håper på noen stemmer fra hjembyen Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Geirmund Hansen fra Stavanger er blant deltakerne i kveldens delfinale for Sør-Norge. Her under generalprøven. Foto: NRK

Kveldens delfinale er for Sør-Norge, men det det har sneket seg inn en ekte siddis.

– Jeg har bodd i Kristiansand de siste årene, men røttene mine er i Stavanger, og jeg frir derfor litt ekstra mot vest i dag, sier Hansen til Aftenbladet.

Underdog

I år skal hele 25 låter kjempe om en billett til Eurovision. Disse er delt inn i fem delfinaler, én for hver landsdel. Første finale, som altså er for Sør-Norge, er i kveld. Her kniver Geirmund Hansen med Kim Rysstad, Raylee og Lisa Børud. Bare én av dem går videre til finalen, som er 15, februar.

– Nervene er til stede, ja, sa Geirmund Hansen til Aftenbladet like etter generalprøven lørdag. Foto: NRK

– De andre artistene har vært mer synlige enn meg på tv de siste årene, de har alle mange fans. Dermed har jeg rollen som underdog. Det trives jeg godt med, men jeg håper at jeg klarer å stjele noen av deres fans, sier Hansen, som selv deltok i The Voice for seks år siden.

Lillesøster er med

Låten han skal framføre i kveld heter «Come Alive», en rockelåt som er skrevet av Eric Lumiere, Jonas H. Jensen og Niklas Rosström.

– Nervene er til stede, men jeg er nokså rolig og skal prøve å nyte øyeblikket. MGP er et vilt apparat med utrolig proffe folk i alle ledd, som det er stort å være en del av, sier Hansen.

Han ser på MGP som et utstillingsvindu, og øyeblikket i flomlyset deler han gjerne med familien.

– Lillesøsteren min, Marie Hansen, har alltid heiet på meg. Nå gjør hun det godt innen design og redesign, under navnet «Stoffavhengig», og jeg har derfor spurt om hun vil lage antrekket mitt. Dermed blir min opptreden et slags familieprosjekt - jeg tror nesten hun er like spent som meg, sier Hansen.

Publisert: Publisert 11. januar 2020 20:15