Stavangerkunstner i fengslende utstilling i Berlin

Fengselscellene som ligger på rekke og rad over tre plan, skaper en vakker symmetri. Men de små slitte rommene, hvor kvinner satt i isolasjon så sent som for ti år siden, skaper ubehag når man tar dem i nærmere øyesyn.

Denne helga er det kunstnere og ikke kriminelle som okkuperer det over 100 år gamle kvinnefengselet i bydelen Lichterfelde sør i Berlin. Og de klaustrofobiske cellene blir omvandlet til små kunstgallerier.

25 kunstnere ble invitert til å delta i utstillingen «Freigänger/Åpen soning». Så ga kuratorene dem oppgaven å få med seg ytterligere en kunstner, slik at det ble 50 totalt. En kollega, en venn eller noen man så opp til. I Per Christan Browns tilfelle falt valget på kjæresten Jens Jürgen, som til daglig jobber i luften som flyvert.

Debut som duo

– Når jeg jobber med foto- og videoprosjekter, mister jeg litt distansen til hva som fungerer og ikke, så Jens har fungert som min assistent i mange år. Men dette er første gang vi skaper og stiller ut en installasjon sammen, forteller Per Christian.

Paret, som har vært sammen i 17 år, var redd det kunne by på utfordringer å jobbe på denne måten, men understreker at det derimot har styrket forholdet.

– Vi fryktet høylytte diskusjoner og krangling, smiler Per Christian.

– Men vi har en felles estetisk sans, så det ble en veldig positiv opplevelse, legger han til.

– Per Christian har et navn som kunstner, så skulle vi gjøre noe sammen ville vi gjøre noe som var annerledes fra det han vanligvis gjør, forteller Jens.

– Om vi skal fortsette som duo må vi finne på et bra kunstnernavn, sier Per Christian og bryter ut i latter.

Døren til Per Christian og Jens sin celle er byttet ut med et tungt sort forheng. Allerede før man entrer rommet hører man kvinnestemmen fra høytalere som leser utdrag av den franske filosofen Gaston Bachelards essay «Lysets flamme».

Når man løfter forhenget til siden er det et rektangulært hvitt lys, under skjelettet av en gammel fengselseng, som umiddelbart fanger oppmerksomheten.

Hva betyr fangenskap? Hvem bodde i disse cellene? Hva slags liv hadde de? Og hvorfor satt de her? Det var spørsmålene Per Christian og Jens stilte seg da de skapte installasjonen «The Solitude of the Candle Dream».

Portal under senga

– En sentral del av teksten vi har brukt handler om møllen som trekkes mot flammen, og dermed tilintetgjør seg selv. Vi synes det fungerer som et symbol på tiden vi lever i, men også for de grunnleggende driftene vi har som mennesker; ønsket om kjærlighet, rikdom, berømmelse og makt, forklarer Per Christian.

– Men i denne konteksten, i fengselet, handler det også om personen som satt her helt alene og isolert. Hun kunne ikke forlate rommet, så å se inn i «flammen» kan også handle om å drømme seg bort og rømme til andre verdener. Jo nærmere man kommer lyset i installasjonen, jo mer får man følelsen av at det er en dør, eller portal, mener Jens.

– Når man sitter på en celle blir man tvunget til å reflektere over sitt liv, følelser og lengsler og valg på en helt annen måte enn en person som lever i frihet, mener Per Christian.

Blir bok

Utstillingen er initiert og kuratert av Crispin Gurholt og Helga-Marie Nordby.

– Utstillingen er del nummer to av triologien «Tro, håp og kjærlighet», forteller Crispin Gurholt, som i tillegg til å være utøvende kunstner også har undervist på Kunstskolen i Rogaland de siste fem årene.

– Den første utstillingen gikk av stabelen i fjor. Da var det et hotell som fungerte som galleri, og neste år er planen å bruke en kolonihage.

Kuratoren forteller også at “Freigänger/Åpen soning” vil dokumenteres og gis ut som bok under bokmessa i Frankfurt i høst, hvor Norge er offisielt gjesteland.

I tillegg til utstillingen i Berlin er Per Christian også aktuell på hjemmebane. Akkurat nå vises to av bildene hans på Vestlandsutstillingen som står på Stavanger Kunsthall frem til 28. juli.

– Det er to bilder fra 2018 og en serie hvor jeg utforsker jordas indre. Jeg har tatt bilder av vulkaner, men også eksperimentert i studio med steiner og krystaller sammen med fargepigmenter under vann, avslutter han.