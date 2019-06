Booksmart

Sjanger: Komedie. Nasjonalitet: USA 2019. Regi: Olivia Wilde. Skuespillere: Kaitlyn Dever, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Billie Lourd, Will Forte, Beanie Feldstein. Lengde: 1 time 42 min. Aldersgrense: 9 år. Kinopremiere: 21. juni.

Hvor mange komedier à la American Pie om de nerdete guttenes desperate drøm om å få pult før high school er over? Eller hvor mange om de pene og populære, men slemme og dumme jentene? Nerdenes trøst er jo at mens de pene og populære er konge og dronning på high school, går det rett vest med dem i voksenlivet. Mens de selv får toppjobber og lykkes.

På morsomt og tankevekkende vis modifiserer «Booksmart» denne trøsten, og treffer dermed tidsånden med generasjon prestasjon midt i fleisen.

Molly og Amy har ambisjoner. Toppkarakterer. Klare mål for framtiden. De engasjerer seg i alle mulige verv, står på barrikadene. Mens klassekameratene tuller og tøyser og fester og flørter, er Molly og Amy dønn seriøse. Og alle foreldres drømmetenåringer.

Annapurna Pictures

Sjefete og selvgod

Populære er de ikke, men de har hverandre i felles forståelse av hva som betyr noe i livet. Kanskje derfor har de også, særlig Molly, utviklet en usjarmerende selvgodhet og moraliserende holdning til sine medelever.

Men siste skoledag får den dominerende Mollys selvgodhet en vond øyeåpner. Derfor bestemmer jentene seg for at de i det minste skal få med seg én skikkelig, heidundrendes fest før high school er historie.

François Duhamel

Regissør Olivia Wilde (35) er nok hittil mest kjent for sine roller i tv-seriene «The O.C.» og «House», men regidebuten hennes er virkelig imponerende. I «Booksmart» har hun gitt en forslitt sjanger både nytt og relevant liv, gjennom en ny vinkel på universelt gjenkjennelige temaer rundt det å være ung og på vei inn i voksenlivet. Komedien er sjelden ha ha-morsom, men er full av smarte detaljer og observasjoner som gjør den herlig aha-morsom.

Vennskapet mellom Molly og Amy, spekket med interne snodigheter, er både troverdig og fascinerende skildret. Bulldoseren Molly og den mer usikre og følsomme Amy er egentlig et ganske umake par, men de utfyller hverandre med hvert sitt noe karikerte, bråmodne alvor.

Det er også befriende med et jenteperspektiv som totalt overser kropp og utseende, og der dialogen er rettfram intim og ærlig om sex, seksuell legning og personlige preferanser.

Med seg har Wilde fått et utsøkt og friskt ungt skuespillerensemble, med et par ironisk-herlige voksenroller som småkrydder.

Med så mange interessante perspektiver på dagens tenåringsliv, og med så mange gode grep både i manus og i det visuelle uttrykket, er det lett å tilgi den unge debutantregissøren for noen glipptak underveis.

For etter et fyrverkeri av en start, går filmen inn i et midtparti som blir for omstendelig og nesten kjedelig. Manglende framdrift kompenseres for med en litt for heseblesende stil.

Men så finner jentene endelig festen, som skal forandre både dem og livene deres for alltid. Og det blir mer fyrverkeri. Heldigvis.