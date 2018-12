Sonja Hennie og Mary Poppins kommer på kino i romjulen

Romjulen har alltid vært en viktig kinotid. I år er det fem filmer som skal prøve å trekke folk ut av stua og inn i kinosalene. Her er utvalget:

Aquaman

"Aquaman", med Jason Momoa i tittelrollen, er filmen om historien til Arthur Curry som er halvt menneske, og halvt havmann.

Filmen skal være «et actionfylt eventyr i undervannsverdenen, Atlantis, i de syv hav». Vi blir med på reisen gjennom hans liv - en spennende historie som ikke bare vil tvinge ham til å konfrontere hvem han egentlig er, men også om han er verdig tittelen han ble født til å være: En konge.

Nok en superhelt-film, som det stadig pøses på med, denne gangen med Jason Momoa i hovedrollen. Han kjenner mange som Kahl Drogo i «Game of Thrones».

Mary Poppins returns

Mary Poppins er tilbake igjen hos familien Banks. Den første filmen, «Mary Poppins», er en musikalfilm fra 1964 med Julie Andrews og Dick Van Dyke i hovedrollene. I Disneys oppfølger «Mary Poppins vender tilbake» får vi høre helt ny originalmusikk når vi møter igjen Mary Poppins, som denne gangen skal hjelpe en ny generasjon av familien Banks med å finne tilbake til gleden og leken i livet. Handlingen er lagt til depresjonen i London på 1930-tallet, 24 år etter hendelsene i den første filmen.

Fakta: Mest sett på kino i 2018 1. Mamma Mia! Here We Go Again! (708.412) 2. Skjelvet (589.540) 3. Den 12. mann (640.519) 4. Månelyst i Flåklypa (418.772) 5. Mission: Impossible - Fallout (388.901) 6. De utrolige 2 (370.540) 7. Avengers: Infinity War (345.579) 8. Bohemian Rhapsody (305.699) 9. Deadpool 2 (275.851) 10. Norske byggeklosser (263.819) 11. Black Panther (261.107) 12. Coco (258.167) 13. Jurassic World: Fallen Kingdom (251.623) 14. Utøya 22. juli (250.044) 15. Grinchen (237.249) 16. Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser (214.161) 17. Fifty Shades Freed (212.893) 18. Hotell Transylvania 3 (209.073) 19. A Star is Born (204.737) 20. Jumanji: Welcome to the Jungle (163.267)

Emily Blunt spiller den perfekte barnepiken, som med sine unike og magiske evner kan gjøre enhver oppgave til et uforglemmelig, fantastisk eventyr.

Photo Credit: Jay Maidment / Unit

Sonja

«Sonja» er filmen om Sonja Henie, tidenes største kunstløper, som bestemmer seg for å dra til Hollywood i 1936 og bli filmstjerne. Hennes første film, «One In a Million», topper listene samme år, og slik skal det fortsette i lang tid framover.

Livet hennes består av nye filmer, halsbrekkende koreografier, spektakulære skøyteshow, endeløse fester, alltid omringet av kjærester, beundrere, venner og familie. En endeløs opptur, tilsynelatende, men så skjer det. Sonja blir eldre. Hun er ikke like søt lenger. Publikumstallene synker, filmselskapene trekker seg. Hvordan skal hun slå seg opp denne gangen?

Ine Marie Willmann spiller Sonja Henie. Hun gikk ut av Teaterhøgskolen våren 2011, og har hatt en rekke store roller ved teatre rundt i Norge, bl.a. som Anne Frank i oppsetningen Anne Franks dagbok på Den Nationale Scene i Bergen i 2013, og i Riksteatrets oppsetning av Anna Karenina i 2011. Willmann mottok Amandaprisen for beste kvinnelige skuespiller i 2015 for sin rolle i spillefilmen De nærmeste, også denne regissert av Anne Sewitsky. I 2016 mottok hun Gullruten i klassen beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i krimserien «Det tredje øyet» (TV2).

I øvrige roller har vi Eldar Skar (Okkupert, Mammon) som broren Leif Henie, Pål Sverre Hagen (Kon-Tiki, Valkyrien) spiller Niels Onstad og den irske skuespilleren Valene Kane (The Fall, Star Wars: Rogue One) spiller Sonjas personlige assistent Connie.

Troll - Kongens hale

Den unge trollprinsen Trym må forlate trolldalen Ervod for å redde sin far, Kong Grom, som er blitt forvandlet til stein og har mistet halen sin.

For å klare dette får han bare to dager, eller så tar hans onde onkel, Grimmer, over makten i trolldalen.

Trym og vennene hans, den tohodede Jutul og trolljenta Freia, legger ut på en farlig men eventyrlig reise i en magisk trolleverden for å hente Kongens hale, redde livet hans og gi trollriket tilbake til sin rettmessige Konge.

Blant de norske stemmene i denne animasjonsfilmen finner vi Anders Baasmo Christiansen, Toralv Maurstad, Marie Blokhus og Eldar Vågan.

Kapernaum

Kapernaum er navnet på en by kjent fra bibelhistorien, men selve betydningen av ordet kan oversettes med et rotete, kaotisk sted. Det passer godt som beskrivelse på hjemmet i Beiruts slumkvarter hvor 12 år gamle Zain vokser opp. Men litt hjemmekaos trenger ikke være ødeleggende, om det ikke var for at foreldrene i den barnerike familien også er ute av stand til å ta vare på sine små. Det blir kritisk når Zain oppdager at foreldrene planlegger å gifte bort hans lille favorittsøster til en lokal butikkeier for å få økonomien til å gå rundt. Da tyr Zain til drastiske virkemidler, og ender med å måtte flykte hjemmefra.

«Kapernaum» har fått svært gode kritikker. Filmen ble belønnet med juryprisen på filmfestivalen i Cannes og publikumsprisen under filmfestivalen i Haugesund.