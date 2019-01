Bronse til Christian i Bocuse d’Or: - Jeg er litt skuffet

– Det er bare ett ord som passer i ørene dine på en dag som dette, og det kom ikke i dag. Jeg innrømmer at jeg er litt skuffet. Jeg har drømt lenge om dette og har jobbet knallhardt for det, så jeg hadde selvsagt håpet på gull. Teamet har gjort en fantastisk god jobb, men det var en vanskelig oppgave i år, og det har kanskje gjort utslaget, sier Christian André Pettersen til Aftenbladet etter at prisseremonien i Lyon er over.

– Kommer du til å prøve deg i Bocuse d’Or igjen?

– Nei... det får vi se på, sier Pettersen.

Medaljen til Norge betyr at Norge nå har 11 medaljer i Bocuse d’Or, mest av alle nasjoner. Frankrike sto også med 10 før kveldens premieutdeling. Danmark gikk til topps, mens Sverige kom på andreplass. Ren skandinavisk pall, med andre ord.

– Det er en fantastisk følelse å være den som gjør at Norge kommer i tet. Vi er en fantastisk matnasjon, sier Pettersen.

Bent Stiansen, Norges første Bocuse d’Or-vinner og Norges representant i juryen, mener at pallplass er fantastisk uansett.

– Når du driver toppidrett og toppmatlaging, sikter du mot gull. Det gikk ikke i dag, men det var veldig jevnt, og høyt nivå på Sverige og Danmark som slo oss. Vi er ikke fornøyd med bronse, men vi står oppreist. Vi har gjort en god jobb, vi kan dra herfra med stolthet, sier Stiansen til Aftenbladet.

I likhet med Pettersen syntes han det var fint å dele pallen med våre to nærmeste naboland.

– Jeg har det jo veldig enkelt: Jeg bor i Danmark halvparten av året, jeg har svensk svigersønn og er norsk selv. Uansett så vinner jeg, sier Stiansen og ler.

Kristian Jacobsen

Fakta: Bocuse d’Or Verdens vanskeligste og mest prestisjetunge kokkekonkurranse. Oppkalt etter den nå avdøde franske kjøkkensjefen Paul Bocuse. Verdensfinalen holdes i Lyon annet hvert år og har blitt arrangert siden 1987. Årets finale arrangeres 29. og 30. januar. Den europeiske finalen holdes også annet hvert år, men i ulike byer hver gang. I 2020 skal Europa-finalen arrangeres i Tallinn. Arne Brimi var den første nordmannen som var med i Bocuse d’Or-finalen, det var i 1987. Den første nordmannen som tok gull var Bent Stiansen i 1993. Siden har Terje Ness, Charles Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen tatt gull i Lyon, mens stavangermannen Christopher William Davidsen kom på andreplass i fjor. Sven Erik Renaa vant prisen for beste fiskerett i 2007.

Kristian Jacobsen

Christian André Pettersen er den 3. nordmannen som tar bronse i Bocuse d’Or, etter at konkurransen ble arrangert for første gang i 1987. Hans trener Gunnar Hvarnes oppnådde samme plassering da han konkurrerte i 2011, det samme gjorde Odd Ivar Solvold i 1997.

Pettersen har deltatt i 23 store kokkekonkurranser før verdensfinalen i Lyon, men dette er den konkurransen som har hengt klart høyest for Sandnes-kokken, og noe han har jobbet for å oppnå helt siden han var 9 år gammel.

Han var en av de store forhåndsfavorittene, ikke minst siden han vant den europeiske finalen i Torino i 2018 suverent. Denne gang måtte han imidlertid nøye seg med bronse.