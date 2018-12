Tor Hagir runder 40 framføringer av Händels «Messias»

Søndag 9. og mandag 10. desember framfører alle Domkirkens kor, orkester og solister Händels «Messias». Dette er et høydepunkt for mange i førjulstiden, en tradisjon som på ingen måte har mistet sin popularitet med årene. Tor Hagir sang i Domkirkens guttekor som barn, og etter en lang pause gjorde han comeback i 1988.

– Jeg regnet litt på det, og jeg har vært med på cirka 40 oppføringer av «Messias». Det er like kjekt hver gang. Jeg pleier å si at det er enda kjekkere å synge det enn å høre det, sier Hagir.

I Domkirken setter de opp Händels «Messias» og Bachs «Juleoratorium» annen hvert år. Hagir og mange av hans medsangere har sunget begge verkene så mange ganger at de omtrent kan dem utenat. Likevel er det en glede å hente fram notene i oktober og forberede seg til konserten.

– Det er en flott tradisjon både for oss som synger og for publikum. For meg personlig er det alltid et høydepunkt før jul når vi synger «Messias», og noen de siste årene har jeg vært med på tre konserter.

3000 sangere i London

Tor Hagir har altså 30 framføringer av «Messias» i Domkirken bak seg. Han har også vært med på «Messiah from scratch» i Royal Albert Hall ni ganger. Denne tradisjonen startet i 1974 og samler nå rundt 3000 sangere. Du må kunne stemmen din når du kommer, for her er det ingen øving. Man går rett på framføringen.

– Siden 2010 har jeg vært med hvert år. Vi har reist flere sangere fra distriktet. Salen tar rundt 5000 mennesker, og på konserten er koristene i flertall. Hit kommer sangere fra hele Europa og flere land i andre verdensdeler. Det er en utrolig opplevelse når et kor på 3000 sangere trøkker til.

Jarle Aasland

I Domkirken teller koret litt over 100 personer, og Hagir er ikke i tvil om hvor kvaliteten er best.

– Det er i Domkirken. Å synge sammen med 3000 i Royal Albert Hall er en spesiell opplevelse, men vi får fram helt andre nyanser og en annen kvalitet i Domkirken i Stavanger, sier Hagir.

Ingen sverd i kirken

Händels «Messias» ble første gang oppført i Dublin i 1742, den gang til inntekt for fengslede gjeldsofre. Om verkets tilblivelse og framføring fortelles det mange historier. Det sies at Händels assistent fant komponisten oppløst i tårer da han hadde fullført verkets mest kjente sats, «Hallelujakoret». Da han spurte Händel om hva som var galt, holdt komponisten opp manuskriptet og sa: «Jeg syntes jeg så Guds ansikt for meg».

Det tok noen år før «Messias» slo skikkelig an, men allerede på første forsøk var det tegn til at noe stort var på gang. Prøvene skal ha vakt stor oppmerksomhet. Normalt rommet konsertsalen i Dublin 600 mennesker, men for å øke kapasiteten ble kvinnene bedt om å ikke bære stivkjole, og menn ble bedt om å etterlate sine sverd hjemme.

Verket fremstiller den kristne Messias som den salvede og består av tre deler, hvor første del er basert på profetiene om Jesu komme, samt beretningen om Kristi fødsel. Andre del omhandler Jesu lidelse, død og oppstandelse, mens siste del bygger på tekster fra Johannes åpenbaring og handler om endetiden, det kristne håp og gjenopprettelsen.