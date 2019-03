Markerer 20 år med tango på Sølvberget

– Tangomiljøet i Stavanger er ikke et veldig stort miljø, og vi har ikke en veldig stor klubb, men vi er mange som kommer igjen år etter år. Jeg tror vi dekker et behov for noen ihvertfall, den muligheten ønsker vi å tilby til flere, sier Christian Hvam.

Han var med å grunnlegge tangoverkstedet i 1999. I år er han jubileumsjef.

På kvinnedagen har de hatt en liten framføring på Sølvberget.

– Vi ville få med en liten gjeng å danse litt i det offentlige. Få flere interessert i tango.

Oppvisningen er bare en smakebit. Den offisielle feiringen starter onsdag 20. mars, og fortsetter på fredag, lørdag og søndag samme uke. Da arrangeres det både kurs for nybegynnere, sosial samvær, kurs for øvde, oppvisning, servering av mat og konsert.

Dansere fra innlands og utenlands kommer for å holde kurs og for å være med på feiringen.