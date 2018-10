1 2 3 4 5 6

Simon Kernick: Knokkelgraven. Krim. Oversatt av Anlaug Lia. 329 sider. Goliat forlag.

En ung kvinne forsvinner sporløst i Thailand i 1990. Nesten 30 år senere blir liket funnet hjemme i England.

Kvinnens kjæreste og advokat kontakter politietterforsker Ray Mason. De tre sitter i møte, da det plutselig buser inn noen fæle menn i masker. De dreper kjæresten, advokaten og nesten Mason og.

Det er forrykende action i disse scenene. Mason oppfører seg ikke altfor overmenneskelig – han springer faktisk og gjemmer seg.

Jeg likte godt Mason, som forteller i jeg-form. Forfatteren har gitt ham en voldsom bakgrunnshistorie, selv om dette er første bok i serien.

Britiske Simon Kernick har tidligere skrevet 15 frittstående krimbøker. Dette er hans første serie, og den første på norsk.

Mye av stoffet framstår troverdig. Forlaget skryter av at Kernick har kilder i London-politiets Special Branch og Anti-Terrorist Branch, og det kommer jo alltid godt med.

Kernick fører også et godt språk, behagelig som noen gamle, inngåtte tøfler.

Men det var dette med folk da. Når det kommer fram at Mason gjerne torturerer mistenkte for å få fram en tilståelse eller for å ta hevn, faller han veldig i min aktelse.

Det er greit med fiktive detektiver som tar snarveier. Men Mason gjør så mye ulovlig hele tida, at det er et under at han ikke har mistet jobben ennå. Jeg tipper Mason får sparken før neste bok. Noe annet vil være helt urealistisk.

I så fall kan han bli med i detektivbyrået til Tina Boyd. Hun er skikkelig tøff og sympatisk, og sogar forelsket i Mason.

«Knokkelgraven» blir blanda drops. Jeg tror på skurken Ramon, en enkel og sympatisk fyr som tyr til kriminalitet fordi han ikke ser noen andre muligheter.

Men hva med denne karen: «Den mørke ble aldri lei av drapet. Det ga ham større glede enn noe annet». Og i denne boka er det en stor gjeng av slike folk, stappfulle av ubegrenset og ubegrunnet ondskap.

Neste bok i serien heter «Den hengte mannen» og kommer neste år.

LES FLERE ANMELDELSER: