Fire Oscar-priser til «The Shape of Water» Her er nattens vinnere

90. utgave av Oscar-showet hvor Hollywood feirer seg selv i natt. Det har vært forhåndsfavorittenes kveld, og få overraskelser.

– Det beste ved vår kunst, og vår industri, er at den hvisker ut strekene i sanden. Det må vi fortsette å gjøre nå som verden prøver å gjøre dem dypere, sa Guillermo del Toro da han fikk prisen for beste regi. The Shape of Water fikk også den gjeveste prisen av dem alle: beste film.

At det ble Gary Oldman som tok hjem Oscar for beste mannlige skuespiller er heller ingen overraskelse. Aftenpostens filmanmelder mente Darkest Hour, som handler om Winston Churchill, var en soleklar Oscar-kandidat.

– Sett på tekjelen. Jeg har med Oscar hjem, sa Oldman da han takket sin 98 år gamle mor i talen.

Les Aftenbladets anmeldelse av The Shape of Water: Oscar-favoritten henger heldigvis ikke på greip

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

LUCAS JACKSON / X90066

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Det var heller ingen bombe at det ble Frances McDormand som stakk av med prisen for beste kvinnelige hovedrolle for Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Prisen ble delt ut av Jennifer Lawrence og Jodie Foster som erstattet fjorårets vinner Casey Affleck.

Les Aftenbladets anmeldelse av Darkest Hour: Oldman briljerer som Churchill

Pixars mexicanske eventyr Coco stakk av med prisen for beste animerte film, mens Allison Janney fikk prisen for sin innsats som moren til Tonya Harding i I, Tonya. Jordan Peel mottok Oscar for beste manus for sin grøsser Get Out. Han er den første afroamerikanere som har mottatt akkurat denne prisen.

Endelig mottok Roger A. Deakins den prestisjetunge statuetten for beste cinematografi for Blade Runner 2049. Deakins har vært nominert 14 ganger, men ikke vunnet før nå i 2018.

En politisk scene

Carlo Allegri / X90181

Stjernene ankom i kjoler i alle mulige farger, og #metoo-kampanjen markeres diskret under showet med med armbånd hvor det blant annet står #TimesUp.

Selv mange mener Oscar-showet ikke bør brukes til politikk, inntok 10 politiske aktivister scenen under fremførelsen av Common og Andra Days «Stand up for something» fra filmen Marshall.

– Dette er et sted for politikk. Det er en plattform for alle type mennesker. Da vi fikk Oscar for «Glory» i 2016 siterte John Legend Nina Simone: «Det er en kunstnerisk ansvar å si ifra.» Av og til må du se bortenfor ditt eget ståsted. Når det gjelder #metoo og kvinners rettigheter, må jeg som mann hjelpe, sa Common.

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Skuespiller Ashley Judd har lenge vært en av de sterke stemmene for kvinners rettigheter i filmbyen.

– Bevegelsen vi ser i dag drives frem av nye stemmer, forskjellige stemmer, av våre stemmer. Sammen danner de et helt kor av stemmer som sier #TimesUp, sa Ashley Judd da hun inntok scenen sammen med Salma Hayek og Annabell Sciorra – alle med hver sin opplevelse av Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.

LUCAS JACKSON / X90066

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Her er nattens vinnere:

Beste film:

The Shape of Water

Beste regi:

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Beste mannlige hovedrolle:

Gary Oldman – Darkest Hour

Beste kvinnelig hovedrolle:

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste kvinnelige birolle:

Allison Janney–I, Tonya

Beste mannlige birolle:

Sam Rockwell–Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste animasjonsfilm:

Coco–Lee Unkrich og Darla K. Anderson

Beste cinematografi:

Blade Runner 2049–Roger A. Deakins

Beste originale manus:

Get Out –Jordan Peele

Beste manus basert på annet materiale:

Call Me By Your Name–James Ivory

Beste ikke-engelsk språklige film:

A fantastic woman –Chile

Beste sang:

Remember me–Coco

Beste musikk:

The Shape of Water–Alexandre Desplat

Beste dokumentarfilm:

Icarus–Bryan Fogel og Dan Cogan

Beste dokumentar–kortfilm:

Heaven is a traffic jam on the 405–Frank Stiefel

Beste klipp:

Dunkirk – Lee Smith

Beste kostymedesign:

Phantom Thread–Mark Bridges

Beste animerte kortfilm:

Dear Basketball–Glen Keane and Kobe Bryant

Beste kortfilm:

The silent child–Chris Overton og Rachel Shenton

Beste lydklipp:

Dunkirk – Richard King and Alex Gibson

Beste lydmiks:

Dunkirk–Gregg Landaker, Gary A. Rizzoog og Mark Weingarten

Beste visuelle effekter:

Blade Runner 2049–John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert og Richard R. Hoover

Beste produksjonsdesign:

The Shape of Water – Production Design: Paul Denham Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau og Jeffrey A. Melvin

Beste make-up og hårdesign:

Darkest Hour – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski og Lucy Sibbick