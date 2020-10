Skrekken er å bli dement

«Relic» er noe så uvanlig som en skrekkfilm om en eldre kvinnes demens. Den er visuelt stilsikker, men beveger seg et stykke fra etablerte sjangerkonvensjoner, på godt og vondt.

Robyn Nevin spiller den eldre kvinnen Edna, som sakte men sikkert mister kontakten med virkeligheten. Foto: Jackson Finter

Kine Hult Journalist

Relic

Skuespillere: Emily Mortimer, Robyn Nevin and Bella Heathcote. Sjanger: Drama / Skrekkfilm. Regi: Natalie Erika James. Nasjonalitet: USA / Australia. Aldersgrense: 15 år.

Innimellom dukker det opp skrekkfilmer som har mer på hjertet enn å bare skremme oss. Sånn sett er australske «Relic» et kjærkomment avbrekk fra alle de vanlige hjemsøkt hus-filmene som aldri lar en anledning gå fra seg til å få oss til å kveppe til av brå klipping og plutselige lyder.

Den dystre, mørke stemningen er imidlertid til å kjenne igjen. Filmen starter med at den ene hovedpersonen, Kay (Emily Mortimer) får en telefon om at hennes gamle mor har forsvunnet fra sitt hjem. Moren Edna (Robyn Nevin) bor for seg selv i et stort og uoversiktlig hus, etter å ha blitt enke noen år tidligere. Kay tar med seg sin voksne datter Sam (Nella Heathcote) og drar til morens hjem. Det viser seg at kontakten mellom mødre og døtre nok ikke har vært den beste i forkant av dette, men Kay og Sam gjør et forsøk på å samarbeide om å nøste opp trådene, når de ankommer Ednas noe vanskjøttede hus.

Etter noen dager returnerer imidlertid Edna, uten helt å forstå hvor hun har vært og hvorfor folk tar sånn på vei. Herfra utforsker regissør Natalie Erika James spenningene mellom de tre kvinnene, i omgivelser som begynner å røre på seg på foruroligende måter.

En stund kan det virke som om det er en ond kraft som har tatt bolig i enten huset eller Edna eller begge, det hintes om et gammelt, nifst hus i skogen, det er foruroligende drømmesekvenser hvor det er uklart om ting skjer i våken eller sovende tilstand. Det hele framstår som stadig mer kaotisk, og er antakelig et bilde på hvordan Edna sakte, men sikkert mister hukommelse og andre kognitive funksjoner. James får også fram hvordan demensen påvirker Ednas nærmeste.

Eventuelt kunne man tolket det som et litt halvgjort skrekk-konsept, hvor det blir vel mange halvkvedede viser og få forklaringer. I begge tilfeller har regissøren god kontroll på det visuelle, og boltrer seg i tidvis usedvanlig ekle virkemidler. Spesielt i den siste delen av filmen tar hun skrittet fra relasjonelt drama til overnaturlig skrekk. Det gjør dessverre at historien i bånn blir litt vanskelig å få tak på. Løsningen med å lage denne typen hybrid mellom to sjangere er på sett og vis oppfinnsom, men samtidig får man gjerne en følelse av at ting ikke lander helt i noen av leirene. Det er egentlig synd, for dette er ellers en film som preges av gode skuespillerprestasjoner og en særegen stemning.