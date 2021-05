Raffinert pønk

Hør på disse danskene eller gå glipp av en av årets beste plater.

Iceage består av Elias Bender Rønnenfelt, Jakob Tvilling Pless, Johan Surrballe Wieth og Dan Kjær Nielsen. Foto: Jonas Bang

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Nå nettopp

Iceage: «Seek shelter» (Mexican Summer)

Hvis lyd var solid, hadde tidlig Iceage kuttet deg til blods – og det er et komplement. Album nummer fem derimot, tar deg langs Københavns gater, skjenker deg godbrisen og inviterer deg med hjem. Gir det mening? For det hadde ikke overrasket hvis melodiene på «Seek shelter» var resultat av sex og sjangling.

Plata er gjennomført og stappet av smakfulle referanser til den beste rocken, inspirasjoner som Iceage har formet i sitt bilde.

Oasis, Spiritualized, Springsteen, Rolling Stones à la «Exile on Main St.» og gospel har alle hatt stor innflytelse på det som pleide å være et hardt pønkband.

Vel, de er ennå pønk. Lydbildet er varmt, men støyfylt. Enkle pønklåter er blitt til massive produksjoner der ingenting er tilfeldig. Samtidig bringer musikken med seg uperfekt nostalgi. Budskapet er skarpt, men reflektert: Murder can be expressed in a million ways. Stikkord er vold, dop og kjærlighet.

Håpet er en lykkelig slutt, men kjærligheten svir mens kokainen flyter i gatene.

Beste spor: Alle.