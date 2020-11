Behag og ubehag i naturen

Anne Stabell: Sommerskog. Foto: Stina Glømmi.

UTSTILLING: Sjelden har to så forskjellige kunstnere og utstillinger utfylt hverandre på et vis som gjør at de nesten går opp i en høyere enhet, skriver vår begeistede anmelder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden