Mørk og merkelig hevnfabel

«Reprisal» er en serie det er vanskelig å få helt taket på, både på godt og vondt.

Doris (Abigail Spencer) allierer seg med en rekke mer eller mindre tvilsomme typer for å hevne seg på sin bror og gjengen hans i «Reprisal». Foto: Fred Norris

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Reprisal

Amerikansk krimdrama i 10 deler. Premiere på C More og TV 2 Sumo tirsdag 1. desember.

Noen ganger kan stemning og estetikk være mer interessant selve historien som fortelles. Dramaserien «Reprisal» er definitivt en av disse, hvor vi etter en litt oppstyltet innledningssekvens inntar et univers som ofte virker hentet fra en tegneserie.

Dessverre er det litt vanskelig å bedømme den etter å ha sett bare tre episoder (det var alt som ble sendt ut til anmelderne denne gang), men det ser unektelig lovende ut.

Hovedpersonen er den stillferdige Doris (Abigail Spencer), som lever et tilsynelatende fredelig liv med sin dødssyke mann. Hun har også opplevd opprivende ting tidligere. Når mannen dør, starter hun en jakt hun åpenbart har planlagt en stund, på sin egen bror og gjengen hans, som mishandlet henne nesten til døde noen år tidligere.

Men skurkene i serien befinner seg ikke bare i Doris’ fortid, vi får snart vite at familiebedriften hun arver, er tett knyttet sammen med mafiaen. Og det dukker opp stadig nye figurer fra samfunnets skyggesider.

Hovedmotstanderne er en gjeng som driver en slags blanding av nattklubb, kabaretscene og strippeklubb, det dealers i ulovlige substanser og volden er hyppig og brutal. Det er for så vidt ikke noe spesielt originalt ved selve historien, det unike ligger i detaljene og universet som serieskaper Josh Corbin tegner opp. De litt gammeldags mobiltelefonene antyder at vi skal et stykke tilbake i tid, men mye av den øvrige estetikken vitner mer om 50-tallet. Det er kanskje også litt av poenget, vi vet ikke helt hvor vi er, annet enn at det er et sted i USA, og det er ikke så farlig heller, all den tid at serien ser ut til å foregå i en helt egen verden med en egen logikk.

Som nevnt innledningsvis er det litt vanskelig å se hvor serien vil etter bare tre episoder. Den bruker en del tid på å etablere både figurer og miljø, noe som er forståelig siden det hele er såpass sært som det er. Man kan trekke sammenligninger til enkelte scener hos både Tarantino og Lynch, og til serier som «Watchmen» og «The Boys» selv om denne serien ikke klarer å framvise helt den samme særegenheten. Men den er absolutt merkelig nok, på godt og vondt, til å skille seg ut i mengden.