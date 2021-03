Forrykende bra – men likevel...

KRIM: Dette er kanskje en urettferdig anmeldelse. For Anders Roslund har skrevet en forrykende, godt komponert og velskrevet action. Likevel...

Anders Roslund skrev krimromaner som stilte store politiske spørsmål. Nå nøyer han seg med å levere gnistrende action.

Anders Roslund: Tre dager. sider. Oversatt av Henning J. Gundersen. Cappelen Damm.

Kanskje er det urettferdig å anklage en biff for ikke å være en fiskerett. Men når jeg leser den siste boken fra Anders Roslund, klarer jeg ikke å la være: Mannen som leverte fantastisk og politisk engasjert krim for nordiske sosialdemokrater (som vi jo alle er), skriver nå eksplosiv action til Hollywood (som vi jo alle ser).

Det er fryktelig synd, for Roslund klarte sammen med sin makker Börge Hellström, som nå er død, å utvide krimsjangeren og samtidig skape et umiskjennelig særpreg. De klarte på imponerende vis å kombinere sosialt engasjement og krimgåter – bak forbrytelsen og etterforskningen lå et tydelig ønske om å diskutere menneskehandel, dødsstraff eller sosiale forskjeller. På sitt beste var de blant Nordens beste og viktigste krimforfattere.

De siste bøkene, «Tre sekunder», «Tre minutter», Tre timer» og ferske «Tre dager», er mye mer rendyrket actionkrim. Hovedpersonen er fortsatt den gamle etterforskeren Ewert Grens, men den eks-kriminelle Piet Hoffmann har fått en stadig større rolle. Han er nå en familiemann som helst vil leve sitt liv i ro – men selvsagt innhentes han stadig av fortiden. Noen ganger er det politiet som sender ham inn i halsbrekkende infiltreringsoppdrag, andre ganger er det kriminelle bander som strammer grepet.

I «Tre dager» trues han til å starte en bandekrig i Sverige, men velger å motarbeide oppdragsgiveren selv om det setter både ham og familien i ekstrem fare. Dermed blir han, igjen, en slags Ethan Hunt som utfører sitt eget mission impossible: Han er en forkledningsmester, han møter all teknologi med ekspertens blikk, han er en psykologisk manipulator av rang, og han kan selvsagt slå fra seg om det trengs. På alle vis.

Dermed har altså Roslund forlatt sjangeren han og Hellstrõm behersket til fulle, en sjanger der de var, om ikke alene, så i alle fall blant de aller fremste. I stedet har han beveget seg mot amerikanskinspirert action, muligens inspirert av at filmfolket i vest har kjøpt rettighetene til flere av de siste bøkene. Og ja, han leverer kruttsterk actionkrim, vi drives fra side til side. Men han har også omfavnet klisjeene som gjør at vi avslører hovedskurken i god tid – og får den obligatoriske overforklaringen mot slutten.

Min viktigste innvending er likevel, også denne gangen, at jeg savner den stemmen – både i språk og innhold – som gjorde Roslund til en annerledes krimforfatter.

Eller for å bli i min egen metafor: Vi har for mange biffer og hamburgere rundtomkring. Jeg savner den gode fiskeretten.