Skjøre ungdommer som ikke takler hverdagen

KRIM: Gripende Haugesund-krim om selvmordsbølge blant ungdom.

Geir Tangen fra Haugesund er aktuell med ny Haugesund-krim i «Vargtimen». Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Nå nettopp

Geir Tangen: Vargtimen. Krim. 384 s. Gyldendal.

Vi skal til Haugesund høsten 2019, med mye vind og regn. Det er en selvmordsbølge blant ungdom som alle har en tilknytning til Black metal-miljøet på Gamle Slaktehuset. Det viser seg at de har deltatt i et hemmelig nettverk der de har delt erfaringer, følelser, tips og selvmordstanker. Men nettverket er egentlig et dataspill som gjennom 57 oppgaver klargjør deltakerne for det øverste nivå, som er å ta livet sitt. Bak spillet står en manipulerende administrator som ser ut til å kjenne ungdommene godt.

Politiet får tidlig mistanke om det er noen mekanismer som leder ungdommene til å ta sitt eget liv. Sentralt i etterforskningen står den sympatiske politioverbetjent Gabriel Fjell, hans afghanske kollega Rashid Suleiman og Gabriels kjæreste, helsesykepleier Makena Svendsen. Vi møter etter hvert et rikt persongalleri av hjelpearbeidere, fritidsledere og ikke minst ungdommene selv. Dette er ungdom som sliter med psykiske problem, spiseforstyrrelser og selvskading. Mange av dem er intelligente og oppegående, men de har problem med autoriteter og passer ikke inn i småbyens trange rammer.

Geir Tangen (f. 1970) har tidligere gitt ut tre kriminalromaner med handling fra Haugesund, og begynner her på en ny serie. Han gjør det ikke enkelt for seg selv når han velger å skrive krim om selvmord og psykisk helse blant ungdom. Selvmord er i utgangspunktet ikke en ulovlig handling, og dessuten er det så dyster lesing at det er vanskelig å samtidig gjøre det underholdende og spennende. Klarer han så å lage en god krim av dette stoffet?

Forfatteren er best når han skildrer ungdommene som sliter, og når han retter sin flengende kritikk mot hjelpeapparatets udugelighet. Teamet på den lokale politistasjon fungerer fint og samarbeider godt, noe som her føles som en nødvendig motvekt til alt det vonde og vanskelige i saken ellers. Til og med Aida Ibrahim fra Kripos som dukker opp et godt stykke ut i boka, blir godt tatt imot og innlemmet i teamet.

Men forfatteren vil litt for mye og presenterer et stort persongalleri som det kan være vanskelig å holde rede på. I første del av boka er skildringene av ungdommene som sliter så hjerteskjærende at det er vondt å lese, noe som nødvendigvis må gå på bekostning av spenningen. Men når stemningen er satt og personene presentert, bygges også spenningen opp, og det blir både nifst og medrivende helt til siste side.