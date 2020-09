Tullinger på skrekk-ferie

En masete videoblogger og vennene hans havner i tidenes kjipeste escape-room i denne fæle filmen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den første oppgaven hovedpersonen stilles overfor i sin siste videosendte adspredelse, er å hente en nøkkel ut av det som til forveksling ligner en død kropp. Resten av filmen er omtrent like ekkel.

Kine Hult Journalist

Follow me

Skuespillere: Holland Roden, Ronen Rubinstein, Pasha D. Lychnikoff. Sjanger: Horror / Skrekkfilm. Regi: Will Wernick. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Det er noe gjennomført usjarmerende over skrekkthrilleren «Follow me». Kanskje er det meningen at det skal være sånn, med tanke på hva slags rollegalleri vi blir presentert for.

Hovedpersonen er den irriterende videobloggeren Cole (Keegan Allen), som har ellevilt mange følgere på sosiale medier, og som åpenbart aldri tar en pause fra den virtuelle verdenen han er en stjerne i. For å feire at videobloggen fyller 10 år, drar Cole og en gjeng venner til Moskva. Her har vennene og følgerne arrangert en overraskelse til ham, som viser seg å være en tur i et ekstra forseggjort escape room, med god hjelp fra en parodisk rik russer.

Hovedpersonen i «Follow me» er tilsynelatende ute av stand til å gjøre noe som helst uten å filme det med mobilen.

Kanskje forsøker regissør Will Wernick å stille vår tids allestedsnærværende bloggere i et kritisk lys. Kanskje forsøker han å si noe om hva slags avstumpede personligheter man kan ende opp med om man lever livet sitt gjennom en liten skjerm. Og kanskje er det derfor filmen er så preget av overspill og grunne personskildringer. En annen, og mer nærliggende forklaring, kan være at filmen bare er overspilt, overfladisk og grunn. For om det ligger en dypere mening bak, blir den grundig begravet i vemmelige skrekkeffekter og tilløp til torturporno av den typen man kjenner fra «Saw»-filmene.

Plottet i filmen gå ut på at skillene mellom lek og alvor gradvis viskes ut for gjengen idet de entrer escape room-et. Her skal det selvsagt ikke røpes hvordan ting henger sammen, men man skal ikke ha sett veldig mye film for å forstå det helt av seg selv, lenge før alt «avsløres» i slutten. Dermed sitter man igjen med en film som er ubehagelig, irriterende, forutsigbar og ikke spesielt spennende, med flate, livløse karakterer og en gjennomgående poengløshet. Det finnes ufattelig mye annet man heller kan bruke tiden sin på.