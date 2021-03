Nesten-kalkun fra «Luther»-skaperen

Å se «The Sister» tar like lang tid som å steke et lammelår. Jeg ville prioritert å følge med på låret.

Grøsserelementene er bare en av veldig mange ting som ikke fungerer i «The Sister» på TV2 Sumo. Foto: TV2

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«The Sister», britisk psykologisk thrillerserie på 4 episoder. Med Russell Tovey, Bertie Carvel, Amrita Acharia, Nina Toussaint-White. Tilgjengelig fra 25. mars på TV 2 Sumo.

Oioi, her gikk det skikkelig galt.

A4-mannen Nathan har tilsynelatende alt: Kona Holly, baby på vei, en fin jobb og et smakløst, nyrikt hus. Nathan har også en mørk historie som en dag begynner å plage ham. En fest, en kvinne som forsvant, en tur i skogen og dårlige valg begynner å hjemsøke ham når Bob dukker opp.

Bob er en langåra, uflidd raring, angivelig i kontakt med et overnaturlige. Mulig han skal være et nikk til «Twin Peaks»-Bob, men som det meste i denne serien: Det ramler fort sammen og blir rart, dårlig og kjedelig. Skuespillerne har null kjemi, hovedmannen Nathan (Russell Tovey) er tapetmateriale. Den eneste som kommer sånn noenlunde fra det er sympatiske Amrita Acharia, som du kjenner igjen fra «Frikjent».

Tilfeldighetene og manushullene går hånd i hånd. Holly, som også er Elises søster, nevner Bens overraskende besøk for bestevenninnen Jackie, som ledet etterforskningen av Elises forsvinning. Forvirret? Absolutt alle er bundet sammen av denne ene saken, og på hver sin front må de forsøke å komme seg ut, finne sannheten og beholde livet og friheten.

«The Sister» har et klamt og kleint drag av det overnaturlige i seg. Forsøket på å legge et stilig Steven King-teppe over historien ender mer som en av M. Night Shyamalans nestenkalkuner. Det eneste som er i nærheten av å være spennende er spørsmålet om hvem som egentlig gjorde hva den kvelden i skogen. Det mysteriet kunne fungert, men det sauses til av skrekk-klisjeer, karikerte roller og en fortelling som ikke henger på greip. Serien ser også uelegant og billig ut sammenlignet med mye annet i sjangeren.

Jo mer du ser, dess mer lurer du. What is this sh$#? Mannen som har laget dette, med utgangspunkt i sin egen bok «Burial», er Neil Cross. Han sto også bak kjempegode «Luther». Se heller den, også for andre gang, enn å sløse bort påskekrimtiden på «The Sister».