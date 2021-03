Deilig depressivt

Skottlands to største grinebitere er samlet igjen.

Aidan Moffat og Malcolm Middleton er tilbake som duoen Arab Strap. Foto: Kat Gollock

Arab Strap: «As days get dark» (Rock Action/Border)

Etter 16 år vender Arab Strap tilbake med en ny plate, og med ett ble dagen litt lysere. Eller mørkere om du vil, for som Aidan Moffat sier det: Det handler om håpløshet og mørke – men på en morsom måte.

Etter «The last romance» i 2005 skilte han lag med Malcolm Middleton, og til tross for førsteklasses soloalbum fra begge, er det på tide at duoen våkner igjen.

I don’t give a fuck about the past or glory days gone by, snakkesynger Moffatt i mektige, sen-cohenske «The turning of our bones».

Album nummer sju er nydelig utført, med mørke tekster pakket inn i strykere, gitarer og elektronikk.

Mick Jagger does it and he’s older than me, konkluderer Moffatt med i «I once was a weak man», mens «Fable of the urban fox» blir en moderne fabel om innvandring når bulldogen ber de hjemløse revene om å fuck-off back to Fox Land, these streets are fucking full.

47-åringene fra Falkirk holder så avgjort koken.

Beste spor: «Another clockwork day», «The turning of our bones», «Kebabylon», «Tears on tour», «I once was a weak man».