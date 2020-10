Hjerte, smerte og livet etter døden

BOK: Har du levd rent nok til å leve videre på bekostning av andre?

Helene Uri stiller noen svære spørsmål i Katalog over mine menn. Foto: Julie Pike, Gyldendal

Steinar Brandslet

Helene Uri. Katalog over mine menn. Roman. 248 sider. Gyldendal.

Margrete Ecker står i kø for et donorhjerte. Faren døde av en hjertefeil da han var 42 år gammel. Hun har den samme hjertefeilen, har passert 50 for lenge siden og vet at ingenting varer.

I siste liten fører en mors kjærlige mas indirekte til at en ung mann dør. Fortjener Margrete den unge mannens hjerte?

Fordelen med å få en alvorlig sykdom er at du kan gi blaffen i alt unntatt det viktigste. Fra diagnosedagen kan du leve destillert, uten ubetydelig grums.

Så Margrete Ecker har levd som når sjøen og vinden krangler om hvem som er mektigst. Et antall forbipasserende menn står på en liste i en bok, men hun elsker sønnen sin høyest.

Denne sønnen finner ut hvem donorhjertet tilhørte først. Det kan endre alt. For du skal ikke vite hvem som ga deg sitt hjerte.

Margrete er altså ikke noe perfekt menneske, men full av nykker og raseri og urettferdighet og irrasjonelle avgjørelser som de fleste av oss. Samtidig kan hun elske og grine og le med alt hun har.

Helene Uri lar noen av mennene rundt Margrete fortelle alt. Selv sier hovedpersonen ingen verdens ting direkte. Dette grepet er svært vellykket.

Alle utenfrablikkene og de ulike vinklene forteller en historie som til sist ikke bare handler om Margrete, men om menneskene rundt henne, og kanskje litt om deg. Hvem fortjener å leve?

Helene Uri sikter seg innimellom direkte inn på følelsene våre. Hun spenner buen med hjertestrengene om du unnskylder blødmen. Det kan fort komme fukt i øyekroken i begynnelsen, selv om du ikke leser boka i motvind. Jeg beundrer Uris treffsikkerhet og observasjonsevne.

Nå tror jeg ikke på alle personene hele veien inn, men mye menneskelig er meg fremdeles fremmed. Selv den minst troverdige, den unge mannens mor, kan godt være nesten ekte for alt jeg vet. Vi mennesker er så mangt.

Jeg er ikke sikker på om jeg liker slutten heller. Samtidig vet jeg ikke helt hvordan denne boka burde slutte. Sikkert er det at slutten kommer for oss alle, selv om noen får noen ekstra kapitler fordi andre når sin siste side for tidlig.