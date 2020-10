Banjo og fele

Bluegrass har dype røtter og mange som ivaretar dem.

William Elliott Whitmore hadde to bestefedre som spilte banjo. Foto: Bloodshot

William Elliott Whitmore: «I’m with you» (Bloodshot/Border)

Bluegrass ble utviklet av Bill Monroe på 1930-tallet, koblet til hans hjemlige Kentucky kalt Bluegrass State og den gamle, akustiske musikken fra fjellkjeden Appalachene.

I løpet av 2000-tallet har William Elliott Whitmore fra Iowa gjort mye bra i sjangeren, framført med en stemme herdet av vær og vind.

Banjoen brukes hyppig, men det er gitarlåtene som fester seg på hans åttende album. Som nakne «I’m here» og fatalistiske «Solar flare», om begravelsen til en venn.

På dystre og mektige «Save ourselves» forlater 42-åringen sjangeren, og på flotte «History» lar han steelgitaren ta plassen som normalt er reservert fela.

Banjo-elskere får sitt på andre sanger, som spreke «MK Ultra blues» om CIA-forskningen på LSD.

En gjennomført fin plate, og det gis ut mer bra bluegrass denne uka: Hør North Carolina-bandet Steep Canyon Rangers’ album «Arm in arm» med sanger som vakre «Crystal ship» og friske «In the next life».

Beste spor: «Solar flare», «Save ourselves», «I’m here», «History».