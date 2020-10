Såpeglatt småbykrim

Den svenske krimforfatteren Camilla Läckbergs nye tv-serie er en slags blanding av krim og såpeserie med hyppige innslag av komikk. Det fungerer bare sånn passe.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Disa Östrand spiller hovedrollen som politietterforskeren Johanna i «Lykkevika».

Kine Hult Journalist

Lykkevika

Svensk tv-serie. Sjanger: Drama/krim. Premiere på Viaplay tirsdag 20. oktober.

Tiden har tydeligvis ikke gått fra den typen intrige-serier vi benket oss foran på 80-tallet, for nå lanserer Viaplay det de kaller en moderne såpeserie. «Lykkevika» er skapt av den populære krimforfatteren Camilla Läckberg, og er da også løst forankret i krimsjangeren. Noen typisk hardkokt politiserie er dette imidlertid ikke, for man mener tydeligvis alvor med såpe-betegnelsen, og klisjeene kommer rennende i strie strømmer.

Det hele starter med at hovedpersonen, den ambisiøse politikvinnen Johanna, får en telefon fra sin bror. Moren er død, og Johanna kaster fra seg det hun har i hendene for å dra til hjembygda Lykkevika. Før hun kommer så langt er hun innom leiligheten sin i Stockholm, hvor hun tar samboeren på fersken med en annen kvinne, så drar hun hjem til broren og kona hans, som viser seg å være noen ufyselige drittfolk som bare er ute etter den avdøde morens hus. Deretter møter hun en gammel flamme som nå er gift med Johannas barndomsvenninne, men alle forstår at følelsene kommer til å flamme opp igjen. Og tilfeldigvis dukker det opp et lik, akkurat den helga Johanna er hjemme i bygda hvor det ellers ikke skjer all verden.

I en tid hvor vi kan se et utall gode tv-serier som mestrer antydningens kunst, er det nesten litt forfriskende å se noe som overforklarer såpass som denne, men det beveger seg også farlig nær parodien rett som det er. Det er nesten som om man ikke helt har klart å bestemme om man skal lage krim eller humor eller indignasjonsdrama, og så blir det en merkelig miks av alt. Trikset med å plassere handlingen i en småby hvor alle kjenner alle og det er ulike bindinger på kryss og tvers er for så vidt effektfullt, men i overkant velbrukt.

Det er lett å harselere med enkle folk som ikke mestrer forskjellige sosiale situasjoner, det er ikke fullt så lett å gjøre det med en porsjon varme og glimt i øyet. I denne serien blir det dessverre fort sånn at man ler av folk, ikke med dem.

Samtidig er det noe mildt medrivende ved det hele, slik det gjerne er med godt komponerte såpeserier. Man vet at det ikke akkurat er høykultur man sitter der og konsumerer, men man får likevel lyst til å finne ut hvordan det går videre med alle disse karikerte folka.