Masse julekonserter, men dårligere økonomi, mindre publikum og større risiko

Jo, det blir en haug med julekonserter i år også, blant annet med Mia Gundersen, Mari Eriksen Bølla, Mia Gundersen, Espen Hana, Britt-Synnøve Johansen, Tommy Fredvang og Eir Inderhaug. Det blir også langt lavere publikumstall, mye dårligere økonomi og en del avlysninger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mia Gundersen, Mari Eriksen Bølla, Mia Gundersen, Espen Hana, Britt-Synnøve Johansen, Tommy Fredvang og Eir Inderhaug skal på juleturné sammen. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

– Marsipan i butikkane? Nå? I oktober? Det e altfor tidligt, sier Mia Gundersen, og ler litt mens hun – 13. oktober – introduserer juleturneen «Desembertoner».

Sammen med Idol vinner Mari Eriksen Bølla, Mia Gundersen, Espen Hana, Britt-Synnøve Johansen, Tommy Fredvang og Eir Inderhaug skal Mia Gundersen – den syngende konferansier – besøke Sandnes Kulturhus Stavanger Konserthus, Frøyland og Orstad Kyrkje og Egersund Arena.

– Foreløpig er det bare 200 stykker som kan nye oss om gangen, sier Gundersen.

– Men vi er veldig glade for å ha denne muligheten i en tid der så mange i vår bransje sliter, sier Britt-Synnøve Johansen.

– Dette blir en spesiell jul, i en spesiell tid. 2020 har vært et tungt år, og kanskje vil julen stikke enda dypere og bety mer for oss nettopp i år.

Høy aktivitet, mindre publikum og penger

For både artister, spillesteder og arrangører er november og desember høyoktanmåneder. Og selv om en god del er avlyst, særlig store, omreisende produksjoner, er det travle tider også i år, tross koronaen.

– Vi har egentlig en ekstremt travel sesong med veldig mange arrangementer foran oss. Fremdeles er det maks 200 personer på hvert arrangement, så publikumstallene blir en god del lavere enn i en vanlig høstsesong. Men antall arrangementer hos oss kan til og med bli høyere enn vanlig, sier Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef i Stavanger Konserthus.

Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebyst. Foto: Pål Christensen

En del konserter og forestillinger er avlyst. Hans Morten Hansens show er utsatt. Sissel Kyrkjebø har avlyst, det samme har «Nøtteknekkeren» med The Moscow Art Ballet Theatre og ikke minst: «Putti Plutti Pott», tradisjonsforestillingen som samler mange, mange tusen hvert år.

Likevel er det en hektisk førjul Konserthuset går i møte. Julekonserter, vanlige konserter og humorforestillinger kommer tett som hagl. Adam Douglas, Helene Bøksle, Eva Weel Skram og Kurt Nilsen spiller for eksempel doble konserter.

– De spiller dobbel så mye, men for langt under halvparten så mange. Det gir naturligvis utslag i publikumstall og økonomi, sier Straume, som nå ser en stigende interesse hos publikum.

– I starten var folk avventende. Nå virker folk tryggere, og de vet at vi har gode prosedyrer som sikrer at smittevernet blir godt ivaretatt. Ganske mange kvelder er nå utsolgt, men igjen: Det er langt lavere publikumstall enn vi vanligvis har i en førjulssesong.

Stor usikkerhet

Den samme sangen synges i Sandnes. Steps’ danseforestilling har samlet enormt mange før jul hvert år, men den er umulig å gjennomføre i år.

– Noen har avlyst. Så har vi for eksempel Rita Eriksen og Dag Vagle, som har fire julekonserter hos oss. Jevnt over har vi ganske høy aktivitet og godt billettsalg, men i sum selger vi langt færre billetter på grunn av restriksjonene. Fullt hus er ikke det det en gang var, sier Elisabeth Dahl, kulturhussjef i Sandnes.

Hun har varslet rådmannen om at økonomien ikke er god. Det endelige regnestykket er imidlertid ikke klart.

– Denne stimuleringsordningen skal jo hjelpe hele bransjen, men den er på høring. Vi vet ikke hvordan den blir. Derfor er usikkerheten stor, sier Dahl.

Kompensasjon, kompensasjon, kompensasjon

Det som skal redde regnestykkene er altså – forhåpentlig – statlige kompensasjonsordninger. Og det kan trenges. I fjor hadde Konserthuset i Stavanger følgende tall:

November: 37.011 besøkende fordelt på 53 arrangementer

Desember: 35.089 besøkende fordelt på 54 arrangementer

I år anslår Konserthuset at de vil ha rundt 16.000 publikummere til sammen i november og desember. Hva det betyr i kroner og øre er ikke finregnet på, men Stavanger Konserthus anslår omsetningssvikten siden koronapandemien kom til landet på rundt 21 millioner kroner. Lavere omsetning i Konserthuset betyr lavere omsetning hos artister, musikere, lyd- og lysfolk, arrangører og alle som jobber i bransjen.

– Og november og desember er våre viktigste måneder. Du kan trygt si at vi følger med på nyheter om kompensasjonsordninger, sier Straume.

I år blir det ingen febrilsk leting etter skjegget. «Putti Plutti Pott» er avlyst. Foto: Pål Christensen

I en vanlig førjul er det konserter over alt og hele tiden. Aktiviteten er lavere i år, men den siste tiden har flere bestemt seg for å gjennomføre. Den tradisjonelle julekonserten til Kitchen Orchestra i Folken skal gjennomføres, det samme blir hiphop-festen «Skamfett julaparty». Nordic Tenors kommer til Sandnes Kulturhus, det samme gjør Herborg Kråkevik og et par til. Svartnissen spiller nesten like mange forestillinger som i et vanlig år, men for 30–40 prosent av vanlig publikumsmengde. I mange tilfeller får artistene i år lavere honorarer, spillestedene lavere inntekter og produsentene tar høyere risiko, til og med på storselgere før jul.

Holder pusten

En av dem som virkelig har det travelt før jul er gitarist, dirigent og arrangør Aril Schøld. Han balanserer Frelsesarmeens julekonsert, Stavanger Gospel Companys julekonserter og juleturneen til familieprosjektet Øklands.

– Etter oppfordringen fra Abid Raja om at han ønsket aktivitet, bestemte vi oss, i likhet med mange andre, for å gjennomføre julekonsertene. Vi holder pusten med tanke på økonomien, og jeg våger ikke å sette inn kompensasjon i budsjettene, sier Schøld.

Aril Schøld, Aina Økland Schøld og resten av Økland-familien skal i år han med seg Olaug Bollestad på juleturné. Foto: Carina Johansen

Frelsesarmeens julekonsert lå en stund på is, men den gjennomføres. Det vanlige opplegget med fulle saler, 250 mann inn og ut av scenen og masse mingling er imidlertid ikke mulig.

– Det blir bra, men det blir annerledes. Det samme gjelder gospelkorets julekonserter. Vi gjennomfører, men med en del justeringer. Så er det bare å krysse fingrene for at vi som lever av dette får noe igjen fra disse kompensasjonsordningene, sier Schøld.

Han forteller om forsinket og komplisert planlegging, større risiko og den evinnelige usikkerheten.

– Du går alltid med en liten bekymring i magen. Kommer det nye restriksjoner? Nye regler? Åpnes det opp mer? Hva blir kompensasjonen? Det er mye, mye mer arbeid for mye mindre gevinst. Men vi kjører på. Det er tross alt dette vi jobber med, sier Schøld.

Sett 2020 på gangen

Også gjengen i «Desembertoner»-turneen gleder seg til å komme i gang. Tommy Fredvang har vært på juleturné med Mia Gundersen før, og han likte det.

– Vi skal nok få både oss selv og publikum i skikkelig julestemning, sier han, og følges opp av Espen Hana.

Tommy Fredvang Foto: Pål Christensen

– Kanskje vi endelig klarer å gire ned til jul? Vi skal i alle fall gjøre vårt, sier han, mens Mia Gundersen minner om at det også skal være «gøy, gøy, gøy!» å komme på konsert.

Idol-vinner Mari Bølla har en oppfordring til alle som skal på julekonsert.

– La verden være igjen på utsiden. Sett hele 2020 på gangen i halvannen time. Vi trenger en pause fra at det som skjer i verden.