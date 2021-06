Sårt og fint om det skjøre hverdagslivet

«Spring Uje spring» er en overraskende vellykket semi-dokumetarisk film om en vanlig mann som rammes av Parkinson.

Uje Brandelius spiller seg selv i denne triste, men fine filmen.

Skuespillere: Uje Brandelius, Bixi Brandelius, Vega Brandelius, Therese Hörnqvist, Irma Schultz, Catti Brandelius. Sjanger: Drama. Regi: Henrik Schyffert. Nasjonalitet: Sverige. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Denne dramafilmen tar basert på en sann historie-konseptet et hakk lenger enn vi er vant til. Hovedpersonen Uje Brandelius, kjent fra det svenske bandet Doktor Kosmos, spiller nemlig seg selv, mens kona og døtrene spiller kona og døtrene. Det er et dristig valg, men det fungerer faktisk imponerende godt.

Filmen er basert på en sceneforestilling Uje Brandelius skrev etter at han ga ut soloalbumet «Spring, Uje, spring» i 2015. Det var på den tiden de første symptomene på Parkinson begynte å melde seg hos Brandelius. Filmen med samme navn handler også om dette. Vi følger hovedpersonen i repeterende, lett gjenkjennelige situasjoner sammen med familien. Her er det daglige diskusjoner om hvem som henter og hvem som leverer i barnehagen, lett gjenkjennelig tørrprat med andre foreldre under barnas fritidsaktiviteter, lekselesing, middag og så videre. Samtidig merker hovedpersonen at finmotorikken er i ferd med å svekkes. Han mister ting, rister på hendene, treffer ikke de rette pianotangentene og sliter med enkle ting som å knytte sko.

Når han så får diagnosen, velger han av en eller annen grunn å holde den for seg selv. Det er ikke så lett å få tak på hvorfor, men det er nærliggende å tro at en form for fornektelse av de harde realitetene ligger bak. Hemmeligheten gjør Uje mer amper sammen med familien, får ham i problemer på jobb og eskalerer inn i et ukarakteristisk selvhjelpsprosjekt, som får en del pinlig-komiske utfall.

Med musikk som et viktig virkemiddel forteller regissør Henrik Schyffert Brandelius’ historie på en stillferdig og troverdig måte som virkelig gjør inntrykk. Dette er ikke en film som preges av store ord og voldsomme følelsesutbrudd. Den er derimot en troverdig skildring av et vanlig liv og en vanlig manns redsel for å miste det. Det er sårt og trist, men også rørende og til dels veldig morsomt. Hadde det blitt en like god film med «ekte» skuespillere? Jeg er jammen ikke så sikker på det. Familien Brandelius gir det hele en troverdig tilleggsdimensjon som gjør at tematikken treffer enda hardere. Det er bare å springe på kino for å få med seg denne.